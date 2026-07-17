Málaga afronta 20 días de calor extremo: qué es la canícula y por qué disparará las temperaturas

Málaga entra de lleno en el periodo más caluroso del año. La provincia afronta desde este viernes un nuevo episodio de temperaturas extremas que podría prolongarse durante los próximos 20 días, coincidiendo con la canícula y con la llegada de la que la Junta de Andalucía considera la tercera ola de calor de este verano.

Los termómetros volverán a superar ampliamente los 40 grados y podrían acercarse a los 43 grados en algunos municipios del interior malagueño.

De hecho, Antonio Sanz, vicepresidente y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha advertido de que la comunidad afronta 20 días de "alerta de calor extraordinaria". Desde este viernes, todas las provincias andaluzas salvo Huelva tendrán activado algún aviso por altas temperaturas.

Sanz ha calificado este episodio como "uno de los más extensos y potentes de los últimos años" y ha pedido "responsabilidad y concienciación" a la ciudadanía.

Qué es la canícula y cuánto dura

Este episodio de calor extremo coincide con la canícula, el periodo que estadísticamente concentra las temperaturas más altas del año. En España suele extenderse aproximadamente desde el 15 de julio hasta el 15 de agosto, aunque su inicio y duración pueden variar dependiendo de cada territorio.

Más que ser la causa directa de la ola de calor, la canícula constituye el marco climatológico en el que se produce. Durante estas semanas, el suelo y la atmósfera han acumulado el calor recibido desde el comienzo del verano, lo que favorece que las temperaturas alcancen sus valores más elevados.

A principios del verano hay más horas de luz y el Sol alcanza una mayor altura sobre el horizonte, pero la tierra y los mares todavía no han acumulado todo el calor posible. Con el paso de las semanas, el terreno se recalienta y libera parte de esa energía durante la noche, dificultando que las temperaturas mínimas desciendan.

El mar retrasa la llegada del periodo más caluroso

Los mares y océanos actúan como reguladores térmicos. El agua tarda más tiempo que la tierra en calentarse y enfriarse, por lo que al comienzo del verano suaviza las temperaturas de las zonas costeras.

Sin embargo, a mediados de julio el Mediterráneo ya ha acumulado una cantidad importante de calor. Su capacidad para refrescar el ambiente disminuye y aumenta la humedad, lo que puede provocar noches tropicales o tórridas y una sensación térmica especialmente elevada en Málaga capital y el litoral.

Este efecto explica también por qué la canícula empieza más tarde en España que en determinadas zonas interiores de Europa, África o Estados Unidos.

El origen de la palabra canícula

El término canícula procede del latín canicula, diminutivo de canis, que significa perro. Su nombre está relacionado con Sirio, conocida antiguamente como "la abrasadora", la estrella más brillante de la constelación del Can Mayor y una de las más visibles del cielo nocturno.

En la antigüedad, la aparición de Sirio coincidía con los días más calurosos del verano. Nuestros antepasados relacionaban el brillo de la estrella con el aumento de las temperaturas y creían que cuanto más intensamente brillaba, mayor sería el calor de las jornadas posteriores.

Las personas más vulnerables ante el calor extremo

Las personas mayores de 65 años, los bebés, los menores de cuatro años y los pacientes con enfermedades crónicas son algunos de los principales grupos de riesgo ante las temperaturas extremas.

Durante estos días se recomienda beber agua y mantenerse hidratado. / L.O

También deben extremar la precaución quienes toman medicamentos que pueden dificultar la adaptación del organismo al calor, como diuréticos, hipotensores, antidepresivos, neurolépticos, anticolinérgicos o tranquilizantes.

La Junta presta especial atención a las personas que viven solas, carecen de vivienda, tienen dificultades económicas o presentan problemas de memoria o movilidad. También se encuentran en situación de riesgo quienes trabajan al aire libre o en espacios muy calurosos, así como quienes practican deporte intenso durante las horas centrales del día.

Cómo protegerse durante los próximos días

Las autoridades sanitarias recomiendan evitar la exposición directa al sol durante las horas centrales, especialmente entre las 14:00 y las 19:00 horas, cuando las temperaturas pueden alcanzar sus valores más elevados.

Es importante beber agua de manera frecuente, aunque no se tenga sed, evitar el alcohol y las bebidas con mucha cafeína y aumentar el consumo de frutas y verduras. También se aconseja utilizar ropa ligera y de colores claros, sombrero, gafas de sol y crema de protección solar.

Quienes trabajen al aire libre deben reducir el esfuerzo físico, realizar descansos frecuentes y buscar zonas de sombra. Los bebés menores de seis meses no deben exponerse directamente al sol y nunca se debe dejar a niños, personas mayores o animales dentro de un vehículo estacionado.

Ante síntomas como mareos, dolor de cabeza intenso, confusión, piel caliente y seca, vómitos, pérdida de conocimiento o una temperatura corporal superior a 40 grados, se debe llamar inmediatamente al teléfono de emergencias 112.