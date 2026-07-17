Con Málaga pide proteger el Cerro de la Tortuga y paralizar la construcción de "minipisos" junto al espacio verde

Camaleones, pinos centenarios y un yacimiento arqueológico olvidado conviven en este rincón de Málaga que arde varias veces cada verano por falta de mantenimiento. Mientras los vecinos piden ayuda para limpiar la maleza, el Ayuntamiento estudia levantar viviendas a escasos metros de este espacio protegido.

Con Málaga ha vuelto a poner el foco en el Cerro de la Tortuga, un paraje natural situado dentro del mapa urbano de la ciudad que, según denuncia la formación, sufre un abandono que lo pone en riesgo tanto por los incendios como por la construcción prevista de los conocidos como "minipisos" en una parcela cercana.

La portavoz adjunta, Toni Morillas, visitó esta mañana la zona junto a miembros de la Asociación de Vecinos del Cerro de la Tortuga para constatar sobre el terreno el estado del entorno, que alberga especies protegidas como el camaleón común y masas de pinar de gran valor ecológico.

La portavoz del grupo Con Málaga, Toni Morillas, junto a los vecinos del Cerro de la Tortuga / L.O.

Un pulmón verde "absolutamente abandonado"

Morillas reclamó al equipo de Gobierno del PP que asuma "la protección urgente" de este espacio, que calificó como uno de los grandes pulmones verdes de la ciudad. La edil subrayó que son los propios residentes quienes, en la práctica, se ocupan de su cuidado: "son los vecinos los que se encargan del cuidado y del mantenimiento de este entorno en el que hay no solo especies protegidas como el camaleón, sino también pinos centenarios".

La portavoz denunció que el Gobierno municipal no solo descuida el mantenimiento del área. Como recordó, el año pasado se registraron tres incendios en la zona y hace apenas una semana se produjo otro más, un dato que para Con Málaga evidencia la falta de actuación municipal frente al riesgo real que corre este entorno.

Para la coalición, el Cerro de la Tortuga debería formar parte de un cinturón verde más amplio que ayude a paliar los efectos de las altas temperaturas en la ciudad, actuando como refugio climático natural en un contexto de emergencia climática. Por eso, Morillas pidió que el Ayuntamiento desista de su intención de edificar en la parcela y apueste, en su lugar, por conservar el espacio como zona verde a disposición del vecindario.

La edil reclamó además actuaciones para poner en valor el yacimiento arqueológico, una zona declarada Bien de Interés Cultural, pero que, según lamentó, es prácticamente desconocida para la mayoría de los malagueños. Con Málaga plantea ampliar esta protección y conectar el espacio mediante senderos con el resto del entorno.

Los vecinos, hartos de llamar a los bomberos

El testimonio de los propios residentes reforzó las denuncias de la formación. Joaquín García, miembro de la Asociación de Vecinos, explicó que su principal objetivo es simplemente que esta zona verde privilegiada por estar dentro de la ciudad se mantenga en pie.

García pidió que el área de protección se extienda desde la calle César Manrique hasta Valle Inclán, para salvaguardar tanto el pinar de las laderas del monte como la masa arbórea del norte, donde viven camaleones y otras especies en peligro de extinción.

Sachi Serrano, también vecina y miembro de la asociación, puso cifras al problema del abandono. Según relató, las intensas lluvias han disparado la maleza en la zona, lo que unido al riesgo de incendio obliga a los residentes a llamar reiteradamente a los bomberos: solo el verano pasado hubo que avisarles entre diez y doce veces, con un balance de cuatro o cinco incendios.

Serrano lamentó que sean los propios vecinos quienes organicen batidas para desbrozar y limpiar la zona ante la falta de intervención institucional, y reclamó que las administraciones se impliquen en su mantenimiento.

Por su parte, el biólogo Miguel Ángel Cabalín detalló la riqueza faunística del cerro, que va más allá del célebre camaleón común: también se han detectado culebras, anfibios y aves protegidas, como un par de abubillas avistadas la misma mañana de la visita.

Cabalín propuso realizar un censo tanto nocturno como diurno para documentar con precisión la biodiversidad presente y reforzar así los argumentos a favor de su protección, además de reclamar la creación de un corredor verde en toda la zona.

Lo qué pide Con Málaga

La coalición exige al Ayuntamiento que asuma el mantenimiento y la conservación del Cerro de la Tortuga, que renuncie a construir los minipisos junto a este espacio y que ponga en marcha actuaciones para recuperar y dar a conocer su valor ecológico y su patrimonio arqueológico.