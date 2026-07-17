La provincia de Málaga suma 15 muertes por ahogamiento en lo que va de año

La provincia de Málaga acumula 15 fallecimientos relacionados con ahogamientos desde comienzos de año, según los avisos gestionados por Emergencias 112 Andalucía. La mayor parte de los casos se ha concentrado desde el inicio del verano: 13 de las muertes se han producido desde el pasado mes de junio.

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, ha dado a conocer estos datos este viernes durante la presentación en Algarrobo Costa de la campaña autonómica para la prevención de ahogamientos en playas, piscinas, ríos y otros espacios de baño.

La iniciativa se desarrolla bajo el lema ‘No esperes a verlo en las noticias, en el agua los descuidos son emergencias’ y pretende reforzar la precaución durante los meses de verano, cuando aumenta la presencia de bañistas y también el riesgo de sufrir accidentes.

De los 15 fallecimientos contabilizados, 12 serían ahogamientos accidentales, aunque algunos de los sucesos todavía se encuentran bajo investigación. Diez de estas muertes accidentales se han registrado desde junio.

Siete muertes por ahogamiento en la Axarquía

La comarca de la Axarquía concentra siete fallecimientos por ahogamiento en lo que va de año. Los casos se han producido en los municipios de Iznate, Periana, Nerja, Vélez-Málaga y Rincón de la Victoria, además de dos muertes registradas en Torrox.

Entre las víctimas contabilizadas este año hay dos menores de edad. Patricia Navarro ha insistido por ello en la necesidad de mantener una vigilancia permanente cuando los niños se encuentren dentro del agua o en sus proximidades.

“Basta un instante de distracción para que una situación de ocio se convierta en una emergencia”, ha advertido la delegada durante la presentación, en la que también han participado la alcaldesa de Algarrobo, Natacha Rivas, y la jefa provincial de Emergencias 112 y Protección Civil, Ana Celia González.

Qué es la regla 10/20 para vigilar a los menores

Una de las principales recomendaciones difundidas por la Junta es la denominada regla 10/20, un método sencillo para reducir los riesgos durante el baño de los menores.

Esta pauta consiste en mirar al niño que se encuentra en el agua al menos cada diez segundos y permanecer a una distancia que permita alcanzarlo en un tiempo máximo de 20 segundos.

La vigilancia debe ser activa y constante, incluso cuando haya socorristas, el menor sepa nadar o utilice manguitos, flotadores u otros elementos de ayuda. Estos dispositivos no sustituyen en ningún caso la supervisión de un adulto.

La regla 10/20 busca evitar que el exceso de confianza, una imprudencia o una distracción provocada por el teléfono móvil o por una conversación desemboquen en un accidente.

Recomendaciones para evitar ahogamientos en playas y piscinas La campaña de prevención se difundirá durante todo el verano mediante redes sociales, radio y televisión. Las autoridades recuerdan una serie de medidas básicas para disfrutar del baño con seguridad: Respetar siempre el color de las banderas y evitar entrar en el mar cuando ondee la bandera roja.

y evitar entrar en el mar cuando ondee la bandera roja. Seguir las indicaciones de los socorristas y utilizar preferentemente zonas de baño vigiladas.

Mantener una supervisión permanente de los menores y de las personas que no saben nadar.

Evitar saltos desde rocas, espigones o lugares cuya profundidad se desconozca.

No entrar bruscamente en el agua después de una exposición prolongada al sol o de realizar ejercicio intenso.

Evitar el consumo de alcohol antes de bañarse o practicar actividades acuáticas.

Salir del agua ante síntomas de cansancio, mareo, escalofríos o dificultad para respirar.

Llamar inmediatamente al teléfono de emergencias 112 ante cualquier incidente. La Junta también recomienda consultar la aplicación móvil Catálogo de Playas de Andalucía, que ofrece información sobre las características, servicios y condiciones de las zonas de baño del litoral andaluz.

Málaga registró 18 muertes por ahogamiento en 2025

Según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, durante 2025 fallecieron ahogadas 107 personas en la comunidad autónoma, de las que 74 perdieron la vida en aguas naturales.

En la provincia de Málaga se contabilizaron 18 fallecimientos por ahogamiento, la misma cifra que en 2024 y nueve menos que los registrados en 2023.

Navarro ha señalado que las muertes por ahogamiento se han reducido un 35,7% en Málaga desde la puesta en marcha de las campañas autonómicas de prevención. No obstante, ha pedido no caer en la relajación ante unas cifras que continúan siendo preocupantes.

“Mientras se siga produciendo una sola muerte, no podemos bajar la guardia”, ha subrayado la delegada.

Planes de seguridad en todas las playas de Málaga

La representante de la Junta también ha destacado la labor de los ayuntamientos del litoral en la seguridad de los bañistas. Todos los municipios costeros de Málaga disponen ya de planes de playas, destinados a identificar los riesgos, organizar los medios disponibles y coordinar la respuesta ante posibles emergencias.

En Algarrobo, el dispositivo preparado para este verano cuenta con 20 socorristas, dos puestos de socorro, seis torres de vigilancia, dos patrones de embarcación y cuatro socorristas en la piscina municipal.

El Ayuntamiento ha incorporado además una nueva moto acuática y una embarcación de apoyo para reforzar la capacidad de intervención en el litoral durante los meses de mayor afluencia.