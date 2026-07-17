Las noches de calor pasan factura en Málaga: cuántas horas de sueño pierden los malagueños al año

Con el calor no se duerme igual y lo que puede parecer una simple noche de descanso irregular tiene un importante impacto sobre la salud. Los malagueños pierden cada año 41 horas de sueño debido a las altas temperaturas, según un estudio elaborado por un grupo de científicos y divulgadores de Climate Central.

Las consecuencias de una ola de calor no se limitan a las horas centrales del día. Las noches tórridas también afectan al organismo, dificultan la conciliación del sueño y reducen el tiempo que las personas consiguen descansar.

Málaga, entre las ciudades europeas donde el calor roba más sueño

De las 41 horas de sueño que se pierden anualmente en Málaga, seis —el 14%— están relacionadas directamente con el cambio climático. Es decir, esas horas de descanso no se habrían perdido en un escenario sin calentamiento global.

Estos datos sitúan a Málaga como la segunda ciudad española donde el calor provoca una mayor pérdida de sueño y la tercera de Europa entre las urbes analizadas.

El estudio incluye seis ciudades españolas. Valencia encabeza la clasificación nacional, con 42 horas de sueño perdidas al año, de las que un 16% se atribuye al calentamiento global. A continuación aparecen Málaga, con 41 horas y un 14%; Sevilla, con 40 horas y un 13%; Barcelona, con 39 horas y un 12%; Zaragoza, con 34 horas y un 16%; y Madrid, con 30 horas y un 16%.

En el conjunto de Europa, Nápoles lidera la lista, con 51 horas de sueño perdidas cada año. El 12% de ese tiempo está relacionado con el cambio climático.

El cambio climático agrava los problemas para dormir

La investigación analiza los datos de 1.338 grandes ciudades de todo el mundo y concluye que el cambio climático está agravando los problemas para dormir asociados a las altas temperaturas.

Según el informe, una persona perdió de media 56 horas de sueño al año entre 2020 y 2025. Algo más del 10% de ese tiempo se debe al cambio climático. Dicho de otra forma, sin el calentamiento global se habrían podido conservar unas seis horas de descanso anuales.

Diez horas de sueño menos que en los años setenta

El problema se ha intensificado durante las últimas cinco décadas. Los investigadores también han calculado las horas de sueño perdidas durante los años setenta y estiman que entonces la media era de 46 horas anuales, frente a las 56 actuales en las ciudades estudiadas.

Además, el informe señala que la pérdida de sueño relacionada con las temperaturas y atribuible al cambio climático se ha duplicado, como mínimo, desde principios de los años setenta en casi todas las ciudades analizadas.