Oferta irresistible
LA OPINIÓN DE MÁLAGA lanza una oferta de suscripción digital con un 50% de descuento este verano
Con la suscripción, los lectores podrán obtener la réplica del periódico en cualquier dispositivo, acceder a los contenidos web y a los suplementos
LA OPINIÓN DE MÁLAGA pone en marcha una oferta de suscripción de verano con un 50% de descuento en sus tarifas trimestral, semestral y anual. La promoción permite a los lectores acceder a la réplica digital del periódico, consultar los contenidos web sin limitaciones y disfrutar de los suplementos desde cualquier dispositivo.
La iniciativa facilita seguir toda la actualidad de Málaga y su provincia con el periódico de siempre en formato digital. Con esta oferta, la tarifa trimestral tiene un precio de 18 euros e incluye tres meses de acceso a las revistas Woman y Vajar.
¿Qué incluye?
- Acceso a la versión digital del periódico diario.
- Acceso a los contenidos de los suplementos.
- Acceso ilimitado a todos los contenidos web.
- Descuentos y ventajas exclusivas.
- Guarda y comenta las noticias.
- Newsletter diaria con las últimas noticias.
- Newsletter de autor, opinión y temáticas.
- Sorteos exclusivos.
Suscripción digital de LA OPINIÓN DE MÁLAGA a mitad de precio
La promoción incluye acceso a la versión digital del periódico diario, a los contenidos de los suplementos y a todos los contenidos publicados en la web. Además, los suscriptores disponen de ventajas adicionales vinculadas a su cuenta de usuario.
Entre los servicios incluidos figuran los descuentos y ventajas exclusivas, la posibilidad de guardar y comentar noticias, la newsletter diaria con las últimas informaciones, boletines de autor, opinión y temáticos, así como la participación en sorteos exclusivos.
Qué incluye la oferta de suscripción digital
La suscripción permite disfrutar de la información local de referencia desde un ordenador, una tableta o un teléfono móvil. Para acceder al servicio es necesario registrarse y mantener activa una suscripción a la réplica digital.
Los lectores que ya cuentan con una suscripción a la edición impresa también pueden acceder a la versión digital y a todos los contenidos web de LA OPINIÓN DE MÁLAGA de forma gratuita con su usuario.
Cómo resolver dudas sobre la promoción
Los lectores pueden obtener más información del servicio o resolver sus dudas llamando al 952 126 200 o a través del mail attsuscriptor@laopiniondemalaga.es de lunes a viernes de 09.30 a 13.30 horas.
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