La ONCE reparte 500.000 euros en la avenida de Velázquez de Málaga

La suerte ha vuelto a sonreír a Málaga. El sorteo del Cupón Diario de la ONCE celebrado este jueves 16 de julio ha dejado un premio de 500.000 euros en la avenida de Velázquez, en la zona de la antigua carretera de Cádiz.

La serie premiada fue vendida por María Pilar Caballero, vendedora de la ONCE desde 2020, en su punto habitual situado a las puertas de un supermercado, en la esquina de la avenida de Velázquez con la calle Frigiliana.

Un cupón elegido a través del terminal de venta

El cupón agraciado fue adquirido mediante el Terminal Punto de Venta (TPV), el sistema que permite a los clientes elegir el número o la terminación con la que desean participar en el sorteo.

Caballero ha reconocido su alegría tras conocer que había repartido el mayor premio que ofrecen los sorteos diarios de la ONCE de lunes a jueves. «Yo quería darlo, me hacía mucha ilusión, y cuando llega el momento no te lo terminas de creer», ha explicado mientras esperaba poder comunicar la noticia a sus clientes.

La vendedora desconoce por el momento quién es la persona ganadora. «No sé quién habrá sido, pero tiene que estar eufórico o eufórica. Le va a venir de lujo para este verano», ha asegurado.

El sorteo de la ONCE reparte 745.000 euros en Andalucía

El sorteo del jueves estaba dedicado a La Descarga de Cangas del Narcea, uno de los actos más representativos de las fiestas de la Virgen del Carmen en esta localidad asturiana.

Además del premio de medio millón de euros vendido en Málaga, la ONCE repartió otros 175.000 euros en Puerto Serrano, en la provincia de Cádiz. También dejó dos cupones premiados con 35.000 euros cada uno en Villafranca de Córdoba y La Puebla de Cazalla, en Sevilla.

En total, el sorteo repartió 745.000 euros en premios mayores en las provincias de Málaga, Cádiz, Córdoba y Sevilla. El resto de los premios se distribuyó entre Baleares y la Comunidad Valenciana.

¿Qué premios ofrece el Cupón Diario de la ONCE?

El Cupón Diario pone en juego un premio de 500.000 euros al número y la serie, además de 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado.

También ofrece 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros tantos a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros a las tres primeras o últimas cifras; premios de seis euros para las dos primeras o últimas cifras, y reintegros de dos euros para la primera o la última cifra.

Para este viernes 17 de julio, el Eurojackpot ofrece un bote de 40 millones de euros. Además, el Extra de Verano de la ONCE del próximo 15 de agosto sorteará un primer premio de 15 millones de euros, diez premios adicionales de un millón y otros 119 premios de 40.000 euros.

Los cupones de la ONCE se comercializan a través de sus más de 21.300 vendedores y vendedoras, en establecimientos colaboradores autorizados y mediante la página oficial de Juegos ONCE. La organización recuerda que está prohibida la venta a menores de edad y promueve un modelo de juego seguro y responsable.