El nuevo parking del Hospital Civil de Málaga sigue cerrado: CCOO denuncia la “inacción” del SAS y del Regional

Pacientes, familiares y profesionales continúan sin una alternativa de aparcamiento tras el cierre del parking que prestaba servicio al Hospital Civil y al Materno Infantil de Málaga, mientras el nuevo aparcamiento provisional permanece sin abrir. Comisiones Obreras ha denunciado públicamente este viernes la “inacción” del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y de la Dirección del Hospital Regional ante la “grave problemática generada” y exige una solución inmediata.

El sindicato critica que, más de un mes después de que se anunciaran, el pasado 3 de junio, las tarifas para la reapertura del nuevo parking provisional, este continúa cerrado y no se ha ofrecido ninguna solución que garantice un “acceso digno” a estos centros sanitarios.

El aparcamiento provisional, que contará con más de 750 plazas, forma parte de la fase cero de la construcción del futuro Hospital Virgen de la Esperanza de Málaga. Según explicó la Junta, se concibe como una “solución temporal” para mejorar la accesibilidad al complejo hospitalario hasta que terminen las obras y entre en funcionamiento el nuevo aparcamiento definitivo.

Profesionales y pacientes denuncian los precios “abusivos” de las nuevas tarifas

Sin embargo, desde que la empresa concesionaria anunció las nuevas tarifas, la Junta de Personal del Hospital Regional denunció que los precios eran “abusivos” y que el número de plazas previsto era insuficiente para los más de 3.500 profesionales que trabajan en ambos hospitales.

Las nuevas tarifas establecen un precio de 1,36 euros por hora para los usuarios, frente a los 1,5 euros al día que se abonaba anteriormente. En el caso de los profesionales con bono descuento, el coste será de 0,61 euros por hora, cuando hasta ahora pagaban 0,80 euros al día.

El nuevo parking sigue cerrado desde hace más de un mes

Tras conocer los nuevos precios, profesionales y pacientes llevaron a cabo dos concentraciones frente al Hospital Civil para reclamar una solución urgente. Pese a las protestas, CCOO asegura que la situación “continúa bloqueada” y que no han obtenido respuesta efectiva por parte de las administraciones competentes.

El sindicato critica que las consecuencias de esta falta de actuación recaen, una vez más, sobre la ciudadanía. “Cada día numerosos pacientes llegan con dificultades a consultas, pruebas diagnósticas, tratamientos e ingresos hospitalarios por la imposibilidad de encontrar una plaza de aparcamiento”, afirma la Sección Sindical de CCOO del Hospital Regional en un comunicado.

Concentración del 10 de junio de trabajadores del Hospital Civil y del Hospital Materno Infantil de Málaga / Eduardo Nieto

Pacientes que llegan tarde o pierden citas por no encontrar aparcamiento

Esta situación afecta especialmente, subrayan, a personas con movilidad reducida, pacientes oncológicos, mujeres embarazadas, menores y sus familiares. El sindicato sostiene que la dificultad para encontrar aparcamiento ha provocado incluso la pérdida de citas médicas, pruebas diagnósticas o parte del tiempo de visita autorizado en unidades con horarios especialmente restringidos, como ocurre en el Hospital Materno Infantil

Pero la situación no solo afecta a los pacientes, sino también a los profesionales. Según CCOO, muchos de ellos deben invertir diariamente entre 30 y 40 minutos buscando aparcamiento, llegando incluso a realizar relevos de turno en sus propios vehículos ante la imposibilidad de estacionar a tiempo.

Concentración frente al Hospital Civil contra los nuevos precios del aparcamiento provisional. / A.T.

El pasado 4 de julio, según ha informado CCOO, la Dirección Económico-Administrativa del hospital se reunió con la Junta de Personal y les informó de que se estaban manteniendo negociaciones con el Centro Comercial La Rosaleda para habilitar plazas de aparcamiento provisionales.

“Sin embargo, desde entonces no se ha trasladado ninguna información sobre el resultado de dichas gestiones ni se ha puesto en marcha ninguna medida que alivie la situación”, denuncia CCOO.

CCOO exige la reapertura inmediata y un plan de movilidad

La organización considera “inaceptable” que un hospital de referencia para la provincia de Málaga continúe sin ofrecer una solución a un problema que, según defienden, afecta directamente al derecho de acceso a la asistencia sanitaria.

Ante este escenario, Comisiones Obreras exige la “apertura inmediata” del aparcamiento en las mismas condiciones que existían con el anterior parking, así como la habilitación de aparcamientos alternativos suficientes para pacientes y acompañantes.

También demandan la implantación urgente de un plan de movilidad y la creación de un comité de movilidad por parte del Hospital Regional de Málaga para “minimizar el impacto sobre usuarios y profesionales”.

Por último, el sindicato exige que se ofrezca información pública de las medidas que se están planteando, el calendario de apertura y las soluciones propuestas.

“CCOO continuará denunciando esta situación y promoviendo cuantas iniciativas sean necesarias hasta que pacientes, familiares y profesionales dispongan de una solución definitiva”, concluye la organización.