El parque acuático flotante de Málaga con hinchables, saltos y toboganes gigantes sobre el mar: "El más sorprendente de la Costa del Sol"

El parque acuático flotante "más sorprendente de la Costa del Sol". Así define a sus recintos de atracciones sobre el mar Fun Beach Park, un negocio de parques de atracciones hinchables junto a la playa con toboganes, camas elásticas y escalada en sus instalaciones de Estepona, Torre del Mar, Marbella y La Herradura, esta última en la provincia de Granada.

Este entorno de juegos que flota sobre el mar ofrece a sus usuarios una completa experiencia de ocio, diversión y retos a través de sus distintas actividades acuáticas, como escalada, pruebas de habilidades, barredoras, paredes ninja y camas elásticas, entre otras.

Atracciones sobre el mar para adultos y niños en Málaga y Granada

Unas instalaciones que están disponibles para toda la ciudadanía a partir de los 6 años de edad durante todo el verano y hasta el próximo 1 de septiembre, cuando clausurará su actividad al acabar la temporada estival.

En este parque, menores y adultos pueden comprobar su resistencia, fuerza y habilidad con las distintas pruebas y atracciones con las que cuenta, como sus colchonetas deslizantes, toboganes gigantes, desafíos para todas las edades, enormes saltos y paredes verticales.

Horario y playas donde se instala Fun Beach Park

Todo ello se podrá disfrutar de lunes a domingo en horario de 12.00 a 20.00 horas, siempre que las condiciones climatológicas y la marea lo permitan.

Estos cuatro parques acuáticos flotantes situados junto a la orilla y sobre el mar se encuentran en Torre del Mar, en la playa de Torre del Mar, a la altura del paseo de Larios; y en Marbella, en la playa de Alicate, junto a la avenida Andasol.

Este parque, en Estepona, Marbella, Torre del Mar y La Herradura

Además, Fun Beach Park se localiza también en Estepona, en la playa de La Rada, frente al portal 252 de la avenida de España, y en La Herradura, en Granada, en la playa de La Herradura, junto al chiringuito Bambú del Paseo Andrés Segovia.

Para disfrutar de estas instalaciones no es necesario realizar una reserva previa, sino que las entradas se pueden adquirir el mismo día en las taquillas situadas en la playa.

Precios, descuentos y acceso a estos parques acuáticos

El precio para este parque es de 20 euros la hora y 40 euros todo el día en los parques de Estepona y Marbella, y de 17 euros la hora y 35 euros el día en Torre del Mar y La Herradura.

Además, los cuatro recintos ofrecen un descuento especial de 2 euros para grupos de más de 10 personas, familias numerosas y personas con discapacidad.

Estos parques están disponibles para todos los ciudadanos a partir de los 6 años, aunque los menores de entre 6 y 12 años deben acceder acompañados de un adulto que debe abonar su entrada.

Para subir a estos hinchables, será obligatorio usar un chaleco salvavidas, que facilitará la propia empresa al llegar al recinto.