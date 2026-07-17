Pequeños negocios de calle Hilera echan el cierre expulsados por las obras del metro de Málaga: "Nos vamos a un pueblo"

Es la segunda vez en menos de dos años que Vanina tiene que echar la persiana de su atelier familiar de costura en Málaga. Primero fue expulsada del casco histórico después de 20 años a costa del turismo y el encarecimiento del alquiler. Y ahora se ve obligada a huir de calle Hilera por las obras de ampliación del metro, que impregnan las prendas de polvo y dificultan la entrada de clientela en su negocio.

"Hemos tomado la decisión de cerrar", relata la dueña a este periódico. Vanina ya ha desplazado la máquina de coser a Almogía, la nueva localización que ha escogido para remontar un negocio que llevaba más de un año de pérdidas. En este punto de las obras, que parecen no tener fecha de finalización prevista a causa de los yacimientos arqueológicos que se encuentran a cada centímetro de excavación, Vanina se afana en liquidar la tienda. Solo abre lunes, martes y miércoles.

"Han reducido bastante el horario", lamenta Elena a la entrada del local mientras mira con tristeza el nuevo cartel que luce la puerta del atelier. Elena trabaja en el entorno de calle Hilera y a menudo aprovecha para fomentar el comercio local de la zona. No ha podido evitar quedarse sorprendida al ver que el negocio de Vanina se despide de Málaga.

Los nuevos comercios tampoco resisten

El atelier no es el único establecimiento de calle Hilera que está abocado al cierre. Daisy, dueña de Aura Oriental, un negocio de cosmética coreana que colinda con el de Vanina, también planea despedirse de la capital. Daisy abrió su local nada más arrancar las obras del metro y desde entonces todo han sido complicaciones y contratiempos. Se ha dado hasta diciembre para remontar. Si no, lo tiene claro. Cerrará. "No sé si voy a aguantar", lamenta. "Los gastos no perdonan, llego ahogada".

Daisy, dueña de una tienda de cosmética coreana de calle Hilera que prevé cerrar pronto / Gloria Pérez

Daisy confiesa que desde que dejaron de picar el pavimento a escasos centímetros de su puerta la gente se interesa algo más por su negocio. "Me han llegado a decir que si acabo de abrir", añade ojiplática. La dueña del local también denuncia polvo y olor a cañería constante.

Rafael, padre e hijo, dueño y empleado de una panadería de calle Hilera, también "están sufriendo las consecuencias" de las obras. "Hemos notado una bajada considerable de las ventas", explican a La Opinión. El perfil de su clientela se debate entre los que están "de paso" y "las madres" que dejan a los niños en el colegio que hay en la acera de enfrente. Relatan que ahora el colegio abre por la calle de atrás, una paralela a Hilera que ya no da para su negocio, y que en verano se ve más perjudicado si cabe por el periodo de vacaciones. "Al final de mes lo notamos en la caja".

Esta panadería de calle Hilera se afana con resistir a las obras del metro / Gloria Pérez

Rafael padre lleva 38 años detrás del mismo mostrador y se dice convencido que "no va a cerrar". Si se permite mirar al futuro e imagina el bulevar que cubrirá la superficie del metro, entiende que todo lo que están perdiendo, a la larga, le acabará beneficiando. Aunque rectifica: no a él, que asegura que "ya se habrá jubilado", pero sí a sus hijos, que le cogerán el relevo.

Dificultad para las personas con movilidad reducida

Las dos aceras de calle Hilera están conectadas por muros pantalla en forma de zigzag y el acceso a la vía es complicado para los coches, que solo transitan en dirección a Armengual de la Mota, que ya luce nuevas zonas verdes.

Esperanza cuida a una mujer mayor con movilidad reducida y relata la odisea que viven sus familiares para llegar hasta ella. "Antes la recogían en la puerta y ahora tienen que dar la vuelta por otro lado", explica. Según la trabajadora, hace un año falleció una persona mayor mientras la ambulancia daba la vuelta a la calle para llegar hasta donde el individuo se encontraba para asistirlo.

Aún quedan vecinos y negocios que se afanan en resistir al ruido, el polvo, el olor a tubería y los cortes de tráfico, pero denuncian que la situación no es favorable para la vida de barrio y esperan impacientes al fin de las obras.