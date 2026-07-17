La regla 10/20: el sencillo método para vigilar a los niños en playas y piscinas en Málaga y evitar ahogamientos

La vigilancia de los menores en Málaga durante el baño debe ser activa, permanente y cercana. Para reducir el riesgo de accidentes en playas, piscinas y otras zonas de baño, la Junta de Andalucía recuerda la importancia de aplicar la denominada regla 10/20, una pauta sencilla que ayuda a los adultos a mantener la atención sobre los niños mientras están en el agua y evitar ahogamientos.

El método consiste en mirar al menor al menos cada diez segundos y situarse a una distancia que permita llegar hasta él en un máximo de 20 segundos. La recomendación resulta especialmente importante durante el verano, cuando aumentan los baños y las actividades acuáticas.

Qué es la regla 10/20 y cómo debe aplicarse

La regla 10/20 establece dos referencias básicas para mejorar la seguridad de los menores:

Comprobar visualmente su situación cada diez segundos como máximo .

. Permanecer lo suficientemente cerca como para alcanzarlo en menos de 20 segundos.

Cada año mueren ahogados en España entre 70 y 150 niños y niñas y el 86% de los casos se produce en piscinas domésticas. / ShutterStock

No se trata únicamente de estar presente en la playa o junto a la piscina. El adulto responsable debe prestar atención de forma continuada y evitar distracciones que puedan retrasar su reacción ante una emergencia.

Una conversación, el uso del teléfono móvil o un exceso de confianza pueden hacer que la vigilancia se interrumpa durante un periodo decisivo. Por ello, las autoridades insisten en que la supervisión debe ser directa y mantenerse durante todo el tiempo que el niño permanezca dentro o cerca del agua.

Los manguitos y flotadores no sustituyen la vigilancia

La regla debe aplicarse incluso cuando haya socorristas, el menor sepa nadar o utilice manguitos, flotadores, chalecos u otros elementos de ayuda.

Estos dispositivos pueden servir como apoyo, pero no garantizan por sí solos la seguridad del niño ni sustituyen la supervisión de una persona adulta. Tampoco la presencia de un servicio de socorrismo exime a las familias de mantener una vigilancia constante.

La recomendación se extiende también a las personas que no saben nadar o que presentan alguna dificultad para desenvolverse en el agua.

Cómo evitar accidentes durante el baño

Además de la regla 10/20, la campaña de prevención recuerda una serie de medidas básicas para disfrutar de las playas y piscinas con mayor seguridad:

Respetar el color de las banderas y no entrar en el mar cuando ondee la bandera roja.

y no entrar en el mar cuando ondee la bandera roja. Seguir siempre las indicaciones de los socorristas y utilizar preferentemente zonas de baño vigiladas .

. Mantener una supervisión permanente de los menores y de las personas que no saben nadar.

Evitar saltos desde rocas, espigones o lugares cuya profundidad se desconozca.

No entrar bruscamente en el agua después de una exposición prolongada al sol o tras realizar ejercicio intenso.

Evitar el consumo de alcohol antes de bañarse o practicar actividades acuáticas.

Salir del agua ante síntomas como cansancio, mareo, escalofríos o dificultad para respirar .

. Llamar inmediatamente al teléfono de emergencias 112 ante cualquier incidente.

Los flotadores y los manguitos dan una falsa sensación de seguridad. / Freepik.

Qué hacer ante una situación de peligro en el agua

Ante cualquier emergencia, la prioridad debe ser avisar cuanto antes a los servicios de socorrismo o llamar al 112. También es importante evitar actuaciones que puedan poner en peligro a la persona que intenta prestar ayuda.

En playas vigiladas, los bañistas deben seguir las instrucciones de los profesionales y atender tanto a las banderas como a los avisos sobre oleaje, corrientes o condiciones adversas.

La campaña de prevención se difundirá durante el verano a través de redes sociales, radio y televisión con el objetivo de concienciar sobre los riesgos asociados a las distracciones durante el baño.

Información sobre las playas de Andalucía

La Junta recomienda consultar la aplicación móvil Catálogo de Playas de Andalucía, que ofrece información sobre las características, los servicios y las condiciones de las zonas de baño del litoral andaluz.

Esta herramienta permite conocer con antelación los equipamientos disponibles y facilita la planificación de una jornada de playa con mayor seguridad.