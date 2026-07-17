La SETT tendrá presencia en el PTA de Málaga para coordinar la llegada del IMEC y la atracción de inversiones en microelectrónica

El Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) ha informado este viernes de una alianza con la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), entidad pública dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. El acuerdo firmado por el director general de la SETT, Javier Ponce, y el director general del PTA, Felipe Romera, tiene como objetivo el fortalecimiento del ecosistema de innovación de semiconductores a nivel nacional, en el marco de la llegada del centro belga IMEC la tecnópolis malagueña, según ha explicado este viernes la propia tecnópolis.

El convenio permitirá el uso de la SETT de los espacios en Málaga TechPark que faciliten tanto el seguimiento de la implantación del centro en el recinto, como la visibilidad del proyecto y otras actividades que apoyen el conocimiento y desarrollo del sector.

A través de esta colaboración, Málaga TechPark pone a disposición de la SETT, sin contraprestación económica, un entorno de trabajo en su sede social ubicada en la calle María Curie, además de facilitar el acceso a salas de reuniones y a su salón de actos.

La presencia de la entidad pública en la tecnópolis servirá para apoyar el desarrollo de esta infraestructura clave, financiada por el Gobierno de España en el marco del Perte Chip. Asimismo, las instalaciones acogerán material divulgativo, como paneles y maquetas, para proyectar la máxima visibilidad del Centro de Semiconductores entre los inversores, instituciones y profesionales que visiten el recinto.

El acuerdo trasciende el uso de instalaciones, ya que impulsa a Málaga TechPark como un espacio preparado para transformar el interés internacional en oportunidades reales de negocio y transferencia de conocimiento. En este sentido, la dirección del Parque y la SETT se han comprometido a coorganizar, al menos, dos eventos conjuntos.

Estos encuentros estarán destinados a identificar proyectos tractores y atraer socios estratégicos al ecosistema microelectrónico andaluz y español, respaldando iniciativas que puedan beneficiarse de los recursos del Perte Chip.

A finales de junio la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica reunió en Málaga TechPark a las compañías que trabajarán conjuntamente en la construcción del Centro de Semiconductores del IMEC, una iniciativa que supone una inversión de más de 500 millones de euros del Gobierno , a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y que prevé la construcción de una sala blanca de prototipado de chips de nueva generación.

El secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Antonio Hernando, ha asegurado que el Gobierno está "trabajando para convertir el talento, la investigación y la capacidad industrial en oportunidades reales de desarrollo económico y liderazgo tecnológico". "El Centro de semiconductores que se va a construir en Málaga es una muestra de nuestro compromiso", ha añadido.

Una imagen recreada del futuro centro del IMEC en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) de Málaga. / L. O.

"Málaga TechPark es el destino para las empresas y el talento que definirá el futuro de Europa. Desde el Gobierno andaluz tenemos el compromiso inquebrantable de seguir impulsando este modelo de colaboración público-privada que genera un inmenso valor añadido, consolida nuestro crecimiento económico y nos sitúa a la vanguardia tecnológica del continente", ha valorado por su parte la vicepresidenta tercera de la Junta de Andalucía, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía y presidenta del PTA de Málaga, Carolina España.

Obras proyectadas del IMEC

El contrato de las obras, adjudicado en mayo a través de la SETT por un valor de 168 millones de euros de inversión del Gobierno de España, está dividido en dos lotes. Está previsto que las obras comiencen a inicios de 2027.

El primero, por valor de 4,9 millones de euros, contempla el centro de suministro eléctrico mientras que el segundo, por valor de más de 163 millones de euros, incluye la redacción del proyecto de ejecución y las obras del complejo de I+D+i para obleas de 300 milímetros, incluyendo la construcción de una sala blanca y todos sus edificios auxiliares.

La llegada de la SETT se integra en la solidez de un ecosistema que, en la actualidad, cuenta con más de 719 empresas instaladas, genera una facturación superior a los 4.800 millones de euros anuales y da empleo a más de 29.000 profesionales de alta cualificación.