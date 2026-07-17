Así se vivirá la final del Mundial en Málaga: agotadas las pantallas gigantes, recintos para 3.000 personas y cambios en ferias y procesiones del Carmen

La provincia de Málaga se paralizará este domingo a las nueve de la noche, con motivo de la histórica final del Mundial 2026 de fútbol entre España y Argentina. Los ayuntamientos incluso agotaban en pocas horas, este pasado miércoles, las pantallas gigantes disponibles en territorio andaluz. Asimismo, recintos con aforos para más de 3.000 personas, como Starlite, Marbella Livefest o Málaga Forum, adaptarán sus programaciones para recibir a quienes quieran vivir de manera multitudinaria este acontecimiento deportivo único. Y hasta se ha alterado en la capital el horario de una de sus procesiones con mayor tradidión, en la barriada de Huelin.

Ayuntamientos como los de Málaga capital, Torremolinos, Rincón de la Victoria o Vélez-Málaga también anuncian la instalación de pantallas gigantes en los recintos donde este domingo han tenido que alterar las programaciones de sus festejos en honor a la Virgen del Carmen. Son los casos del Parque de Huelin, donde, como indicábamos, el desfile procesional de la patrona de los marineros se adelanta por primera vez a la franja matinal (de manera que coincidirá con las procesiones marítimas previstas en otros puntos de la capital), o de las fiestas en la barriada torremolinense de La Carihuela, las del principal centro urbano rinconero o las previstas hasta el domingo en la localidad veleña de Benajarafe.

Aluden a motivos de seguridad para cambiar el horario de la procesión en Huelin

En cuanto a la hermandad malagueña de la Virgen del Carmen de Huelin, el cambio de salida se produce "por motivos de seguridad y de responsabilidad y organización", aunque se mantiene el itinerario aprobado inicialmente. Así lo han dado a conocer sus responsables a través de las distintas plataformas en redes sociales, además de convocar a los hermanos a una hora inédita, poco después del amanecer de este domingo. De hecho, en vez de arrancar la procesión marítimo-terrestre a las seis y media de la tarde, la misma tendrá lugar a las nueve de la mañana.

Por cierto, ya por la noche, en el recinto del Faro, en el Parque de Huelin, la verbena que el sábado de madrugada ofrecerá música y gastronomía internacional ofrecerá también el partido de fútbol en pantalla gigante. A través de las redes sociales, donde se anuncia esta novedad de última hora, muchos municipios también han dado a conocer detalles sobre la proyección de la final en grandes plazas, gracias a la instalación de pantallas gigantes. Además, incluso se habilitarán discotecas u otros recintos privados para una ocasión tan especial.

La afición española volverá a vibrar con la selección, después de su histórica semifinal ante Francia. / SHAWN THEW / EFE

Estas infraestructuras en algunos casos no han podido garantizarse por parte de los propios consistorios, ante el colapso de pedidos alcanzado en muchas oficinas de proveedores y empresas suministradoras. A primera hora de este jueves, algunos empresarios aseguraban que si la provincia hubiese tenido metros de pantalla portátil suficientes se hubiesen podido instalar hasta cinco veces más de las contratadas.

Una respuesta inédita en la provincia, como consecuencia de que la final del Mundial

"Estamos absolutamente sorprendidos. Nunca un acontecimiento hubiésemos imaginado que iba a generar tanto volumen de trabajo. Nos faltan técnicos, altavoces, metros de pantalla. Y hemos hablado con compañeros de toda España y el fenómeno se ha extendido por todas partes. Nos consta que en zonas de Huelva se ha recurrido a empresas del Algarve, lo mismo que en Cataluña, con pedidos de pantallas en Francia", expresa Antonio Miguel Ruiz, uno de los expertos de mayor trayectoria dentro del sector cinematográfico andaluz.

Este domingo de manera excepcional, puesto que no había prevista actividad musical en la cantera de Marbella, Starlite abrirá sus puertas a las ocho de la tarde. Este jueves se comunicaba de manera oficial que, en virtud del acontecimiento que representa la finalísima del Mundial España-Argentina, habrá un show especial con pantalla gigante para que cualquier aficionado pueda disfrutar en compañía de lo que suceda en Nueva York.

Ana I. Montañez

Adelantan al sábado conciertos y actuaciones musicales por la finalísima

En el recinto para festivales Málaga Forum, la organización ha anunciado que el show de la cantante puertorriqueña De la Rose, previsto para este domingo 19, arrancará con anterioridad a la final. La apertura de puertas se adelanta a las seis de la tarde, así como la denominada Selvatic Party, y la actuación se desarrollará a partir de las ocho. Habrá "pantalla gigante para ver el partido" y luego seguirá la fiesta con "sorpresas" y una nueva sesión de la Selvatic Party.

Asimismo, la plaza de toros de Marbella, que acoge el ciclo denominado Marbella Livefest, también adelantará la apertura de puertas para que quienes hayan reservado sus entradas para disfrutar de la actuación de Los Morancos, inicialmente prevista a las diez de la noche, disfruten en pantalla gigante de la final del Mundial. El show humorístico arrancará de esta forma una vez que se haya resuelto el ganador del acontecimiento global en Nueva York, como argumentan fuentes de la organización.

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En las programaciones de algunos ayuntamientos, con motivo de las fiestas que se celebran este fin de semana a lo ancho de toda la provincia, no se descarta que se adelanten algunos conciertos al sábado. Instan los propios consistorios a que en las horas previas se esté pendiente de las actualizaciones en redes sociales, debido a que no hay posibilidad de extender hasta la madrugada del domingo al lunes determinados espectáculos.