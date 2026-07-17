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Vuelven los talleres infantiles gratuitos del Pompidou de Málaga para este verano: fechas, horario y cómo apuntarse para "crear obras de arte"

Estas actividades ofrecerán a los más pequeños la oportunidad de convertirse en viajeros del tiempo y del arte durante el mes de agosto

Vuelven los talleres infantiles del Pompidou de Málaga para este verano

Vuelven los talleres infantiles del Pompidou de Málaga para este verano / Centre Pompidou Málaga

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Sarai Bausán García

Sarai Bausán García

Los niños de entre 6 y 12 años podrá convertirse en "viajeros del tiempo y el arte" en la capital malagueña este verano con los talleres infantiles gratuitos del Centre Pompidou Málaga, que ofrecerá toda clase de actividades e iniciativas para que los menores puedan aunar ocio, diversión y cultura en un mismo lugar.

"Viajaremos a épocas pasadas o al futuro observando cómo las distintas necesidades y sentimientos del ser humano le han llevado a crear obras de arte muy distintas entre sí", han asegurado desde el propio centro sobre esta actividad para la que ya se pueden reservar plazas y que se celebrará durante el mes de agosto.

Los menores crearán sus propias obras de arte en estos talleres

De ese modo, estos talleres de verano permitirán que los menores disfruten de las exposiciones del Centre Pompidou Málaga, conozca más sobre sus artistas e, incluso, se hagan pasar por ellos "imaginándose en sus épocas y poniéndose en su piel" y "creando sus propias obras".

Para ellos, se han puesto en marcha estos talleres de verano creados en cuatro turnos diferentes, uno por cada semana de agosto.

Horarios y turnos de los talleres infantiles del Centre Pompidou Málaga

Estos talleres se realizarán en formato de campamento de tres días, de miércoles a viernes, con tres horas de actividades cada día durante cada turno, de 10.30 a 13.30 horas, con una pausa de 20 minutos para que tomen un desayuno que lleven ellos mismos.

El primer turno de estos talleres se celebrará del 5 al 7 de agosto, al que le seguirá el turno del 12 al 14 de agosto, el del 19 al 21 de agosto y el del 26 al 28 de agosto.

Cómo reservar plaza para los talleres infantiles de Málaga

En cada turno, solo habrá 20 plazas, por lo que se recomienda reservar plaza con la mayor celeridad posible para asegurarse un sitio.

Las reservas se realizan en la página web del Centro Pompidou rellenando un formulado web hasta completa aforo. Solo se podrá inscribir en un solo turno por niño.

Los niños deberán llevar ropa que se pueda manchar para los talleres de pintura

Desde la organización de las actividades recomiendan a los participantes de las actividades que acuda con desayuno para el descanso de la jornada, así como llevar ropa cómoda y que se pueda manchar, ya que se realizarán talleres como pintura y otros materiales similares.

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Además, se aconseja llevar una prenda de manga larga por si notan cambios de temperatura en las actividades realizadas en el interior de las salas.

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