Alertan de la venta de mangos inmaduros que dañan la imagen internacional del producto de la Axarquía

La Asociación Española de Tropicales (AET) ha lanzado una alerta pública que pretende concienciar del daño que supone la recolección de mangos inmaduros en la comarca malagueña de la Axarquía y, de manera general, en el conjunto de Andalucía. Esta práctica irregular podría dañar la imagen internacional de una fruta a la que en esta parte de Europa aún le resta un mes de maduración hasta alcanzar su estado óptimo para la recolección. Supone una amenaza añadida a la competencia que representa, por otra parte, la entrada de mangos producidos en países como Brasil.

El colectivo de productores de fruta tropical más importante del país, que agrupa a más de medio millar de entidades productoras, considera que este llamamiento a la responsabilidad de todo el sector es urgente y necesario, "ante la detección de prácticas de recolección prematura por parte de algunos productores". Advierte así, mediante un comunicado público, "del grave perjuicio que esto supone para la reputación del mango español en los mercados nacionales e internacionales".

El daño reputacional para una marca ya estratégica como es la del Mango de Málaga

El presidente de la AET, José María López, ve necesaria esta campaña de concienciación, "sumándose activamente a la demanda de Intertropic", la Organización Interprofesional del Aguacate y el Mango de España, "para asegurar que sólo llegue al mercado un producto en su punto óptimo de consumo".

La comarca de la Axarquía es líder en cultivo de subtropicales y de hortalizas producidas bajo plástico, en invernaderos extratempranos. / Álex Zea

"Se están comercializando ya mangos en algunos puntos de venta, en un estadio de desarrollo deficiente. Esta situación daña la imagen del producto, por lo que afecta a todo el colectivo de productores, y echa por tierra el trabajo de años realizado para prestigiar el producto", relata el propio portavoz de la asociación estatal. Recuerda asimismo que la propia AET ha desarrollado campañas para divulgar "la marca de calidad Mango de Málaga".

Está en juego la fidelización de los mercados europeos frente a la entrada de fruta exterior

"La calidad es nuestra mayor fortaleza y el objetivo es muy sencillo. Queremos que cada consumidor disfrute de un mango de calidad y siga confiando en el mango de origen España. Desde nuestra organización llevamos años trabajando por esta meta y hemos realizado un gran esfuerzo para llegar hasta aquí, poniendo en común a todos los agentes del sector para sacar adelante la marca de calidad Mango de Málaga", amplía el presidente de la AET.

La recolección temprana de fruta que aún no ha alcanzado su madurez adecuada arrastra consigo, como expresan los portavoces consultados, el prestigio de toda la fruta de origen español. "Una sola mala experiencia de consumo es capaz de reducir la confianza del comprador y limitar la fidelización en los mercados europeos, donde el mango español siempre ha destacado por su frescura y sabor frente a los competidores transatlánticos", manifiesta López.

Una inversión millonaria que puede desperdiciarse en cuestión de un par de semanas

La clave reside en el rigor técnico y la colaboración de toda la cadena de valor, como también reconocen responsables provinciales de las principales agrupaciones agrarias. Y es que los técnicos explican que es fundamental comercializar únicamente mangos que hayan alcanzado la madurez adecuada en el árbol, "verificando parámetros técnicos objetivos", como los grados Brix (contenido de azúcar) y la materia seca. Asimismo se apuesta por garantizar la trazabilidad, asegurando ese seguimiento del producto en cada etapa para garantizar que cumple con los estándares exigidos.

"¿Cómo lo conseguimos? Trabajando todos juntos. Desde el agricultor hasta el punto de venta, cada paso cuenta. Si todos hacemos bien nuestro trabajo, tendremos un mango con mejor sabor, consumidores más satisfechos y un sector más fuerte. Porque la calidad es responsabilidad de todos", defiende el presidente de la asociación. En los últimos años, una de las mayores conquistas para el mango malagueño ha sido la "creación y promoción de sellos de excelencia específicos", incompatibles con la salida de fruta inmadura a los mercados exteriores.

Un factor diferencial que supone el sustento para miles de familias malagueñas

Los agricultores de la Axarquía que sí están concienciados alegan que la calidad de su fruta es su principal aval cuando se presenta en otros mercados. Quieren de esta forma desterrar el fantasma de los precios bajos en origen. "Hemos trabajado mucho para sacar adelante la marca de calidad Mango de Málaga. Ese trabajo que queda anulado si todos los productores no apostamos de verdad por comercializar un producto de calidad, lo que es sinónimo de una recolección y distribución en su mejor momento de madurez", especifica el colectivo.

Para la Asociación Española de Tropicales, otra ventaja competitiva de España frente a otros países productores es la cercanía al resto de mercados europeos, "lo que permite dejar madurar la fruta en el árbol durante más tiempo. Perder este factor diferencial por culpa de cosechas apresuradas pone en riesgo el sustento de las miles de familias que dependen de este cultivo en el sur peninsular".