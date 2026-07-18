Las Cuatro Esquinas de El Palo: la calle Larios de este barrio malagueño que tiene una historia curiosa

El cruce de caminos conocido en Málaga como las Cuatro Esquinas, es uno de esos lugares de la barriada de El Palo que ven pasar diariamente a miles de personas, pero que tal vez, más allá de sus vecinos, no todo el mundo identifica ni sabe por qué recibe ese cariñoso mote. En el pasado, el emblemático enclave de la ciudad llegó a ser imprescindible en la vida del barrio.

Su denominación responde a una razón sencilla. La confluencia de cuatro de las vías históricas de El Palo: la avenida Juan Sebastián Elcano, la calle Almería, la calle Real y la calle Mar.

Calle Real en la barriada de El Palo / Blanca Ramos-Noguera

El corazón paleño durante gran parte del siglo XX

Mucho antes de que el barrio creciera hacia la zona de Echeverría, este punto concentraba la mayor parte de la actividad comercial, social y cotidiana de los vecinos. Un cruce de caminos convertido en un espacio lleno de vida.

A comienzos del siglo XX, las Cuatro Esquinas reunían tiendas, peluquerías, cafeterías y pequeños negocios familiares que abastecían a los vecinos de todo lo que necesitaban. Con el paso de las décadas, el entorno se consolidó como el auténtico centro neurálgico de El Palo, donde lo más habitual era encontrarse con amigos, hacer compras o simplemente sentarse a charlar mientras un refresco hacía de escudo contra el calor.

Calle Almería en la barriada de El Palo / Blanca Ramos-Noguera

Un comercio que marcó varias generaciones

Alrededor de Las Cuatro Esquinas se instalaron numerosos negocios tradicionales que todavía hoy forman parte de la memoria colectiva del barrio. Algunos han desaparecido con el paso de los años, mientras que otros continúan abiertos y mantienen vivo el recuerdo de aquella zona comercial.

Con el paso de los años, lo tradicional no tuvo nada que hacer frente a la llegada de las franquicias comerciales, y el crecimiento urbano fue el responsable de que la actividad se desplazara progresivamente hacia otras áreas del barrio.

Calle Mar en la barriada de El Palo / Blanca Ramos-Noguera

Un kiosco testigo de su historia

Justo en la curva entre la calle Real y la avenida Juan Sebastián Elcano se encuentra un establecimiento que parece resistirse al paso del tiempo y a la evolución de este emblemático rincón del Palo. El Kiosco de las Cuatro Esquinas ocupa su ubicación actual desde que una riada que descendía sin obstáculo por la calle Real se llevó por delante, en la década de 1940, el antiguo puesto regentado por una vecina muy conocida en el barrio: Antonia la Cantaora.

Con más de medio siglo de historia, el kiosco ha sido un observador privilegiado de la evolución del barrio. Desde su mostrador ha visto desaparecer negocios que parecían inseparables de esas Cuatro Esquinas, como La Campana, el Bar Flores o La Paloma, mientras otros han ido tomando el relevo con el paso de los años.

Kiosco "4 esquinas" en la barriada de El Palo / Blanca Ramos-Noguera

Su actual propietario dibujaba una sonrisa al recordar cómo este cruce, cada tarde, era el gran punto de encuentro de los vecinos de El Palo. Familias enteras, grupos de amigos y comerciantes llenaban de vida unas calles que entonces concentraban buena parte de la actividad social y comercial del barrio. Esa misma sonrisa se mezclaba segundos después con un sentimiento nostálgico al comprobar que su kiosco es uno de los pocos testigos que permanecen en pie de aquella época.

La nostalgia terminaba por convertirse en tristeza al seguir recordando y al caer en la cuenta de que su barrio, El Palo de toda la vida, la estaba perdiendo por quedar en el olvido de la cabeza de quienes tienen la responsabilidad de mantenerlo limpio.

Avenida Juan Sebastián Elcano en la barriada de El Palo / Blanca Ramos-Noguera

Símbolo de memoria y barrio

Más que un simple cruce de calles, Las Cuatro Esquinas representan un fragmento de la memoria colectiva de El Palo. Quienes las conocieron en sus años de mayor esplendor las recuerdan como el corazón del barrio, mientras que las nuevas generaciones siguen pasando por ellas, muchas veces sin conocer la historia que esconden. Precisamente por eso, preservar y difundir su pasado contribuye a mantener viva una parte esencial de la identidad paleña.