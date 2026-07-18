Elvira del Castillo, a la calle en Málaga con una grave enfermedad pulmonar y dos hijas: "Solo pido una alquiler que pueda pagar"

Como recuerda Elvira del Castillo, el pasado mes de junio, y en cuestión de solo una semana, «me echaron del trabajo y de la casa».

Ahora, no sabe qué será de su vida ni la de su familia -su pareja y dos hijas, una de ellas menor de edad-, porque el martes que viene, 21 de julio, deberán dejar la pensión que le había proporcionado por unas semanas el Ayuntamiento de Málaga.

Elvira y su familia vivían desde hacía 11 años de alquiler en un bloque de siete plantas cerca del Camino de Suárez. Esta trabajadora de la limpieza recalca que siempre pagó con puntualidad; pero, al comprar el bloque una empresa de Valencia, hizo importantes obras y se deshizo de la inmensa mayoría de los inquilinos. «Nos echaron por finalización de contrato», recuerda.

Elvira del Castillo y su familia no han encontrado un piso de alquiler asequible en Málaga y el martes 21 deben abandonar la pensión. / La Opinión

Para colmo, destaca, los últimos tiempos en el piso fueron muy duros, porque las obras en el bloque causaron daños importantes a su vivienda en alquiler: «los techos tenían rajas y estaban llenos de humedades; el techo de la cocina nos lo tiraron encima, y teníamos ventanas rotas», enumera.

Y aunque intentó negociar con la empresa para pagar más alquiler, previo arreglo de los daños del piso, le señalaron la puerta.

La mascarilla «viene conmigo»

Mientras describe su problema, Elvira no se separa de la mascarilla: «viene conmigo», subraya, porque padece una grave enfermedad pulmonar, una doble dolencia por la que su cuerpo genera trombos en el pulmón -la mitad de uno de ellos no le funciona-, y debe controlar, con la medicación, tanto el riesgo de trombosis como el de hemorragias.

Por este motivo, estuvo tres años de baja, y al regresar a su trabajo como limpiadora se encontró con que la empresa solo le daba una hora de trabajo. Más tarde vino el despido.

Precisamente, el pleno del pasado mes de junio, ya sin casa y sin empleo, acudió a hablar al Ayuntamiento para pedir una vivienda en alquiler.

Elvira del Castillo intervino en el pleno de junio para pedir una vivienda en alquiler en Málaga. / Ayuntamiento de Málaga

El alcalde, Francisco de la Torre, le respondió reconociendo la necesidad «más viviendas» en Málaga, y aprovechó para reclamar al Gobierno central «más potencia energética» para construirlas.

Además, como hace hincapié Elvira del Castillo, se ha recorrido todas las inmobiliarias de Málaga capital, en busca de un alquiler, sin resultado -su pareja trabaja en la capital y no tiene coche-. Además, también es demandante de vivienda pública y no cesa de buscar trabajo, remarca.

En estas semanas de incertidumbre, cuenta que ha tenido ya «tres prórrogas» para continuar unos días más en la pensión. Y, a través de la Cruz Roja, le han ofrecido compartir habitación con más personas, como alternativa; pero por su enfermedad, «no puedo estar en una habitación rodeada de gente, por eso tengo que estar siempre con mascarilla».

¿Tiene posibilidad de irse a vivir con algún familiar? Precisamente, en casa de su hermano, veterano presidente de una asociación de vecinos de Málaga, se ha tenido que marchar a vivir su hija mayor, embarazada, con su pareja y su nieta, por la misma falta de vivienda que ella padece. «En casa de mi hermano ya viven 7 personas».

Elvira del Castillo y su familia estuvieron 11 años viviendo de alquiler, hasta que una empresa valenciana compró el bloque, hizo obras, y no renovó a la inmensa mayoría de inquilinos. / La Opinión

«Da igual que pagues el alquiler, te pueden echar»

Mientras tanto, hace una semana tuvo que ir a urgencias por un ataque de ansiedad. «Creo que mi cuerpo me ha dado un aviso, y me da miedo. Me entran ganas de tirar la toalla; pero no puedo», confiesa.

Como recuerda, «yo estaba pagando y me han echado; da igual que pagues el alquiler, te pueden echar». Y solo tiene una petición: «Lo único que pido es que me ayuden a encontrar un alquiler que pueda pagar. Quiero volver a encontrar una estabilidad porque es buena para mi salud y para mis niñas».