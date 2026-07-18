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Incendios forestales

El Infoca combate un incendio forestal en El Atabal

Diez efectivos, una autobomba y un vehículo pesado trabajan contra las llamas

Vídeo del Infoca que muestra la ubicación del incendio forestal en El Atabal

Vídeo del Infoca que muestra la ubicación del incendio forestal en El Atabal

Infoca

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El Plan Infoca trabaja desde la tarde-noche de este sábado en la extinción de un incendio forestal declarado en la zona de El Atabal, en Málaga capital. El fuego se originó alrededor de las 20.45 horas en este paraje situado en el entorno del distrito de Puerto de la Torre, según ha informado el Infoca. Hasta la zona se han desplazado diez efectivos por tierra, una autobomba y un vehículo pesado de extinción.

Por el momento se desconocen tanto las causas como la superficie afectada. Tampoco consta que las llamas amenacen viviendas ni que haya sido necesario realizar desalojos. El incendio se ha declarado en un área periurbana en la que las zonas de monte se encuentran próximas a núcleos residenciales, lo que obliga a mantener una especial vigilancia sobre la evolución del fuego, y a la circunvalación y la hiperronda.

Extinguido otro incendio en Antequera

El de El Atabal ha sido el segundo incendio forestal registrado este sábado en la provincia. Horas antes, el Infoca había intervenido en un fuego declarado a las 16.50 horas en el paraje La Dehesilla, en Antequera. El dispositivo movilizó inicialmente un helicóptero ligero, una autobomba y 17 efectivos. El incendio quedó controlado alrededor de las 18.30 horas y fue dado por extinguido pasadas las 21.00, después de las labores de remate y liquidación realizadas por diez efectivos y una autobomba.

Incendio en Torremolinos

Incendio en Torremolinos / L.O

Dos conatos de incendio en Torremolinos

La jornada del sábado, marcada por las altas temperaturas, dejó también dos incendios en Torremolinos. El primero se declaró a las 13.50 horas tras arder basura en la vía pública, en la avenida Benyamina, y quedó extinguido. El segundo se produjo a las 14.25 horas en un descampado situado en la calle Periodista Rafael Conejo, junto a una zona de pinares. El 112 movilizó al Consorcio Provincial de Bomberos, la Policía Local y la Policía Nacional, sin que se registraran heridos ni daños materiales.

Imágenes del incendio forestales declarado entre Árchez y Cómpeta

Imágenes del incendio forestales declarado entre Árchez y Cómpeta

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El Infoca lucha contra el incendio forestal declarado este viernes a mediodía en el término municipal de Árchez y que ha obligado a desalojar viviendas de diseminados de Árchez y Cómpeta. En este último municipio se ha instalado el puesto de mando para coordinar las labores de extinción, en la que participan una docena de medios aéreos y casi 150 bomberos forestales. / Álex Zea

El incendio de Árchez, estabilizado y sin actividad

En la Axarquía, el tercer incendio activo desde este viernes, que se declaró en el paraje Barranco de la Fuente, en Árchez. El fuego quedó estabilizado a las 23.40 horas, casi once horas después de su inicio. Las llamas obligaron a confinar durante varias horas el municipio de Cómpeta, cortar la carretera A-7206 y desalojar preventivamente a 162 personas de viviendas diseminadas de Árchez, Cómpeta y Canillas de Albaida. Los vecinos ya han podido regresar a sus casas y el plan de emergencias ha bajado a fase de preemergencia.

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La Junta asegura que el incendio ya no presenta actividad y que prácticamente todo el perímetro está asegurado, aunque los trabajos continúan en un punto que todavía puede entrañar riesgo. En la última actualización permanecían desplegados 55 bomberos forestales, un helicóptero y tres autobombas.

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