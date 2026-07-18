Una juventud unida en la calle Ancha por la devoción hacia Nuestra Señora del Carmen Coronada

La procesión triunfal en la que Nuestra Señora del Carmen es protagonista cada año, no se resume solo en ella. Es protagonista, claro está, pero lo que el público no ve son las semanas, e incluso meses, de trabajo que hay detrás de esta cita cofrade tan esperada por los malagueños. Un esfuerzo enorme y silencioso del Grupo Joven de la Archicofradía que desempeña un papel fundamental.

Son ellos quienes ayudan y preparan los cultos, decoran las calles, montan altares, organizan enseres y colaboran en todo lo necesario para que la Virgen del Carmen camine por su barrio con la grandeza que su presencia merece. Una labor que exige tiempo, constancia y muchas devoción.

Colocación de girnarldas de flores en Calle Ancha / Blanca Ramos-Noguera

«Es un poco duro, la verdad. Son muchos preparativos, pero es un orgullo decorar el barrio», explica Raúl Rando, vocal de Juventud y Cultos de la Archicofradía. «Le da una vida al barrio que, por desgracia, se ha perdido. Nosotros intentamos recuperarla, aunque sea durante un par de semanas. Todo es por ella». En eso se resumen las horas de trabajo de estos jóvenes. En ella, y en el amor que les hace sentir que toda decoración es poca para un día tan especial como este.

Meses y meses de trabajo

Juanjo Montiel es el hermano mayor desde noviembre de 2025, y de ahí en adelante, el Grupo Joven trabaja durante todo el año en nuevas iniciativas para mejorar el patrimonio y la decoración del barrio. Raúl Rando señalaba todo lo que supone el diseño de la decoración: «Hemos hecho banderas nuevas, hemos abierto flores de papel y estamos siempre pensando qué podemos incorporar para el año siguiente. Poco a poco vamos cambiando cosas».

Jóvenes despetalando flores para la petalada a Nuestra Señora del Carmen Coronada / Blanca Ramos-Noguera

El trabajo de estos chicos también radica en agudizar el ingenio y la creatividad. Buena parte de las flores de papel se conservan de años anteriores para reutilizarlas en futuros julios. «Siempre intentamos aprovechar al máximo el material de un año para otro. Calle Ancha, aunque parezca pequeña, necesita muchísimas flores y, al final, hay que ir jugando con lo que tenemos», comentaba el vocal sin apartar la vista de la calle mayor del barrio.

Aprender de quienes llevan toda una vida al servicio de ella

Más allá de las tareas organizativas y decorativas, el Grupo Joven funciona como una auténtica escuela cofrade. Los hermanos con más experiencia enseñan a los más jóvenes a cuidar el patrimonio de la Archicofradía, preparar los cultos o mantener vivas unas tradiciones que han pasado de generación en generación.

Jóvenes en el archivo de la Archicofradía / Blanca Ramos-Noguera

Actualmente el grupo está integrado por unos 25 jóvenes y continúa creciendo. Raúl comentaba que parte de «quienes estaban antes en el Grupo Joven han dado el paso y ahora ocupan responsabilidades dentro de la Archicofradía». Precisamente esto, es un claro ejemplo de que el relevo generacional está funcionando.

Un barrio que espera a encontrarse con su virgen

El esfuerzo se ha visto recompensado sin duda. Con la llegada de la celebración de los cultos de la festividad. La novena, los nueve días previos al 16 de julio, la Archicofradía ha notado «un aumento de gente todos los días», destacando el día de la ofrenda, que según Raúl, «fue impresionante» y poniendo la guinda el 16 de julio, día en el que «la iglesia no estuvo vacía ni un segundo. La gente entraba continuamente para rezar, emocionarse o recordar a sus seres queridos».

Calle Ancha engalanada para la procesión triunfal del 18 de julio / Blanca Ramos-Noguera

Aunque reconoce que siempre puede haber alguna queja por la decoración de las calles, asegura que el balance es muy positivo y que la mayoría de los vecinos agradecen el ambiente que recupera el barrio durante esos días. El vocal lo resume en una frase que no le deja quitar la sonrisa de la cara: «es increíble y hace que todo el trabajo merezca la pena»

Una recompensa más que merecida

Las jornadas previas a la procesión son largas. Hay noches en las que apenas queda tiempo para volver a casa, ducharse y regresar a la parroquia para continuar trabajando.

Bandera dispuesta en Calle Ancha para la procesión triunfal del 18 de julio / Blanca Ramos-Noguera

Para el grupo jóven de esta Archicofradía, la verdadera recompensa llegará esta tarde, cuando las puertas de la S.I.C.B. de la Encarnación se abran y Nuestra Señora del Carmen Coronada vuelva a recorrer las calles de Málaga en su procesión triunfal de vuelta a su barrio.

Cada bandera colocada, cada flor de papel y cada hora de trabajo cobrarán sentido una vez más. Mientras miles de personas contemplan emocionadas el paso de la Virgen del Carmen, ellos sabrán que, detrás de esa sonrisa, hay meses de dedicación y un único propósito compartido: que el barrio se vista de gala para volver a encontrarse con su Madre un año más.