La rarísima planta de Málaga que ‘sobrevive’ a la Junta

Nos quejamos de las listas de espera en Sanidad; y de esas promesas electorales que, como el famoso cartel de «Hoy no se fía, mañana sí», se van repitiendo una campaña electoral tras otra.

Pero si ya es duro ser un administrado en España, nuestras rarezas botánicas en Málaga lo tienen crudo. Para empezar, al político medio malaguita -que, como saben, tiene detrás un durísimo proceso de selección tras años de estudio- le interesan tanto las plantas como a Trump la obra de Manuel de Falla.

Detalle del cerramiento del Limonium, en los Baños del Carmen, oxidado y con matojos secos. / A.V.

El estado zarrapastroso de una planta muy escasa

Esto explica el estado tan injustificablemente zarrapastroso que, un año más, luce la plantación de Limonium en los Baños del Carmen. Se trata de una planta rarísima, porque crece muy cerca de la ribera del mar, y en Málaga capital, apenas queda ribera del mar sin urbanizar.

En junio del año pasado, además, la Junta de Andalucía cuestionó que se tratara de una nueva planta, el Limonium carminis, única en el mundo. Tras un estudio genético poco concluyente, la administración prefiere mantener por precaución el nombre científico anterior, Limonium malacitanum, a la espera, suponemos, de más estudios.

Interior de la plantación del LImonium en los baños del Carmen. Los vecinos piden la retirada de la basura y de los matojos secos. / A.V.

El compromiso de "una solución más eficaz"

Da igual, sigue siendo una planta rarísima, escasa y en peligro de extinción. Quizás por ese motivo, la Consejería de Medio Ambiente lanzó en junio del 25 un esperanzador anuncio: «Implantar una solución más eficaz y estable que el mallazo inicial». Pues hay obras públicas de ingeniería pública que duran menos.

Porque, pasados 13 meses de este compromiso oficial, el «mallazo inicial» que protege la planta, instalado en su día por nuestra administración autonómica, es hoy una vergonzosa y oxidada estructura en tenguerengue.

La playa ha aumentado y un poco y, con ello, han aparecido nuevos ejemplares del Limonium. / A.V.

Riesgo de incendio, avisan los vecinos

Y ya no es solo el bochorno de tener algo así en una playa de Málaga, es que la Asociación de Vecinos de Pedregalejo ha denunciado esta semana que la plantación está llena de matojos secos y que hay riesgo de incendio.

Además, también ha reclamado que se limpie el precario recinto, porque hay bastante basura.

Un ejemplar de Limonium ha crecido fuera de la valla de los Baños del Carmen, y ha sido protegido con piedras por los vecinos. / A.V.

El Limonium sigue adelante, pese a todo

Lo único positivo es que la planta se ha multiplicado, porque ya no tiene tan cerca el rebalaje, y ha nacido hasta un nuevo Limonium fuera de la jaula oxidada, protegido con piedras por los vecinos.

El presupuesto de la Junta para 2026 es de 51.597 millones de euros. ¿En 13 meses no ha habido tiempo ni dinero para llevar una valla al chatarrero y cambiarla por «una solución más eficaz»? Pues eso será.