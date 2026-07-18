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Procesión

El Perchel se viste de mar para recibir a Nuestra Señora del Carmen Coronada en las calles de su barrio

La procesión triunfal recorrió el centro de Málaga en una tarde de calor sofocante, incienso y escenas de la devoción carmelita

Nuestra Señora del Carmen Coronada.

Nuestra Señora del Carmen Coronada. / Daniel Gálvez Fotografía

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Blanca Ramos-Noguera

Blanca Ramos-Noguera

El Perchel volvió a encontrarse con su Virgen del Carmen. Lo hizo con esa mezcla de emoción y familiaridad propia de las tradiciones que forman parte de la vida de un barrio desde hace décadas. Cuando la imagen cruzó el dintel de la Catedral, Málaga volvió a mirar hacia su pasado marinero para acompañar a su madre protectora.

A las ocho de la tarde, cuando el calor todavía se resistía a abandonar las calles, el centro comenzó a latir al compás de la Salve Marinera. Era la señal esperada. A las puertas del principal templo de la ciudad, Nuestra Señora del Carmen Coronada volvió a encontrarse con su pueblo entre los sones de la Banda de Música de Nuestra Señora de la Paz, los aplausos y las miradas emocionadas de quienes nunca faltan a esta cita.

La imagen de Nuestra Señora del Carmen Coronada, durante la procesión.

La imagen de Nuestra Señora del Carmen Coronada, durante la procesión. / Daniel Gálvez Fotografía

La marcha Coronación de Nuestra Señora del Carmen acompañó los primeros metros del recorrido. Sobre el trono, cada detalle evocaba la identidad marinera de la advocación. Entre ellos destacaba un pequeño ángel que jugaba con una red de pesca en la esquina delantera izquierda.

Embarcación y procesión marítima de la Virgen del Carmen del Perchel

Embarcación y procesión marítima de la Virgen del Carmen del Perchel

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Embarcación y procesión marítima de la Virgen del Carmen del Perchel / Eduardo Nieto

El calor, un protagonista más

Aunque el terral malagueño dio una tregua, el calor acompañó durante toda la procesión. Los portadores afrontaron el recorrido bebiendo de un botijo que pasaba de mano en mano entre parada y parada. Mientras tanto, el público trataba de hacerse un hueco en las calles más estrechas para no perder detalle del paso de la Virgen.

En calle Echegaray, tras la interpretación de Madre y Señora del Patrocinio, uno de los portadores resumía con humor lo que muchos estaban sintiendo: «No ve qué calor hace aquí. Me voy a salir un poquito, que me dé el aire».

La frase espontánea provocó más de una sonrisa y reflejó el ambiente de alegría que acompaña cada año a la festividad de la Virgen del Carmen.

La imagen de Nuestra Señora del Carmen Coronada, en el paseo de los Curas.

La imagen de Nuestra Señora del Carmen Coronada, en el paseo de los Curas. / Daniel Gálvez Fotografía

Calle Larios, un mar de luz

El paso de la Virgen por calle Larios volvió a congregar a centenares de personas. Antes, Carmen Contreras había interpretado una malagueña para acompañar el avance del trono.

Con toda la candelería encendida, la imagen recorrió la vía al son del Himno de Coronación de la Esperanza, dejando una de las estampas más esperadas de la jornada. Los aplausos y las miradas de emoción confirmaron una vez más el profundo arraigo que la Coronada del Perchel mantiene entre los malagueños.

Una mujer sujeta una imagen con la Virgen del Carmen del Perchel

Una mujer sujeta una imagen con la Virgen del Carmen del Perchel / Daniel Gálvez Fotografía

De vuelta a su barrio perchelero

Después de recorrer las principales calles del centro histórico, Nuestra Señora del Carmen Coronada puso rumbo de nuevo a El Perchel, el barrio que la venera durante todo el año.

La procesión inició el tramo final por una calle Ancha engalanada por el grupo joven de la archicofradía. Allí, una última petalada sobre el altar itinerante puso el broche a una jornada que mantuvo intacto el sentimiento que cada mes de julio se renueva en torno a la Virgen del Carmen Coronada.

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Más allá del itinerario y de las marchas, la procesión volvió a demostrar que la devoción carmelita forma parte de la identidad de El Perchel. Un barrio que, un año más, abrió sus puertas para recibir a su madre marinera al grito de: «¡Viva la Virgen del Carmen!».

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