El astuto De la Torre va a por la séptima, le crecen los amigos y Vox la lía parda ya en el Gobierno andaluz

"Cuando Paco de la Torre me confirmó hace algunas semanas su decisión de volver a ser el candidato a la alcaldía, le transmití el apoyo del PP…", decía un tuit de Patricia Navarro, presidenta provincial del partido y delegada del Gobierno andaluz en la provincia de Málaga. El mensaje, del martes, un día después de que De la Torre anunciara que volvía a presentarse, tenía como objetivo hacer ver que ella lo sabía, que estaba informada y que De la Torre la había hecho partícipe… "hace algunas semanas"… Bueno, nadie duda de las palabras de Navarro pero tampoco hay duda de que sobre todo y en última instancia y en muy ultimísimas fechas con quien De la Torre ha consultado mucho es con la almohada, con sus hijos y con su esposa, la catedrática de latín Rosa Francia. No es mucho de partido De la Torre, al que hace un gran servicio presentándose. Aún se recuerda bien en el entorno del alcalde cuando un par de dirigentes, entonces jóvenes e influyentes, aunque con no con tanto poder como ahora, quisieron hacerle la envolvente de enviarlo al Senado y que dejara la alcaldía. De la Torre fue senador y alcalde. Genio y figura.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (PP), durante su anuncio a los medios de que optará a la reelección en el cargo en las elecciones municipales de 2027 / Gregorio Marrero

Patricia Navarro por su parte

Patricia Navarro por su parte optaría a ir de dos en la candidatura del PP para optar a la presidencia de la Diputación. Lo de que Francis Salado quiere dedicarse solo a la alcaldía de Rincón está bonito como proclama así naif o propagandera, pero lo cierto es que podría haber sido un buen consejero de Turismo. A Salado le han incordiado sobremanera con eso de un hombre un cargo y eso en algún momento ha tensado las relaciones entre dirigentes populares.

Al día siguiente de la proclama de Patricia Navarro sobre su gran amistad con el alcalde, Elisa Pérez de Siles, portavoz municipal del PP, enfatizó la valía de Navarro y defendió su inclusión como número dos de la candidatura. Puede ser casualidad pero suena a movimiento coordinado. El sucesor o sucesora de De la Torre ha de ir en la lista electoral. Aunque claro, llevamos con esa cantinela, años. Si el alcalde se presenta de nuevo será con la voluntad de acabar mandato.

Moreno y Sánchez, a su llegada al puesto de mando del incendio de Los Gallardos. / Carlos Barba (EFE)

En el plano autonómico

En el plano autonómico, que es cada vez menos plano y más agitado, terremoto en el flamante Ejecutivo regional. Tres desavenencias con balcones a la calle, además de otras que puedan haber tenido, graves, el PP y Vox. En días. La primera, el pasote olímpico de los de Abascal en torno al acto en memoria de Blas Infante. No fueron. No van nunca. Es coherente. Este es el primer gobierno andaluz de la historia en el que hay dentro gente que considera que Blas Infante era un lunático. Bueno, tal vez en el PP alguien lo piense también pero al menos disimula. La segunda discrepancia, el cambio climático. A propósito del incendio en Los Gallardos, Juanma Moreno, de buen rollo ese día con Pedro Sánchez, y viceversa, habló a las claras de este fenómeno constatado científicamente. El cambio climático, no Sánchez. Sin embargo, Vox lo negó. Dos opiniones, un Gobierno. Moreno se alía con el sentido común, el cambio climático nos devora y origina, por ejemplo, otro tipo de incendios, más virulentos. Los negacionistas, le enmiendan la plana.

La tercera gran divergencia fue por el acuerdo entre la UE y el Reino Unido por el cual se derriba la verja de Gibraltar. Adiós controles. Paso libre a los 15.000 trabajadores españoles (y al que va al cine, a ver a su prima o a pasear) sin colas ni retenciones. El último muro de Europa. El PP todo esto lo ve bien, hay peros que ponerle, asuntos fiscales, etc., pero bien. Vox lo califica de "traición". Isabel Pérez Moñino, dirigente de ese partido, que visitó La Línea, habló de acuerdo "infame e inexplicable". Moñino no se ahorró la verborrea típica de argumentario ardoroso y patriota ofendida que este asunto destila en su segmento político.

Operarios trabajando en la retirada de la Verja de Gibraltar esta semana. / Rocío Ruz (EP)

La estabilidad está en juego

Todas estas discrepancias, broncas, vaciles, en pocas fechas. La estabilidad está en juego. Con la toma de posesión, el miércoles pasado, de los viceconsejeros (el protocolo dictó que para ellos en la foto, nada de chaquetas) el Ejecutivo echa a andar con la esperanza de dejar de andar en el cercano y ansiado agosto, el domingo del año. Sin que no hayamos aprendido que en agosto, ya, también pasan cosas. Aunque haya menos gente para contarlas, comentarlas y criticarlas si es el caso. Atentos.