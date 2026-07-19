El calor puede hacer que los medicamentos pierdan eficacia: una farmacéutica de Málaga explica cómo conservarlos en verano

Las altas temperaturas ya se han instalado en Málaga y obligan a extremar las precauciones, especialmente entre las personas más vulnerables. Pero el calor no solo puede afectar a la salud, también puede alterar los medicamentos. Con la llegada del verano, los farmacéuticos malagueños recuerdan la importancia de conservarlos adecuadamente y evitar errores habituales, como dejar las medicinas dentro del coche.

“Normalmente, el calor lo que hace es que pierda eficacia”, afirma Tamara Panadero Rodríguez, secretaria del Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Málaga (Icofma), que advierte de que también puede aumentar la toxicidad del mismo. “El conservar los medicamentos mal suele provocar pérdida de efectividad porque se degrada el principio activo”, explica.

Qué medicamentos son más sensibles al calor

Los antiinflamatorios, los antibióticos o protectores de estómago, indica Panadero, son algunos de los medicamentos que son más sensibles a la hora de perder su eficacia por culpa del calor. La farmacéutica recuerda que aquellos medicamentos que son fotosensibles suelen venir indicados en el envase y prospecto, por lo que anima a consultarlo siempre.

La profesional también destaca que, ante las altas temperaturas, es necesario extremar las precauciones con las personas más vulnerables y quienes toman medicación de forma habitual, ya que algunos fármacos pueden favorecer la deshidratación o dificultar la adaptación del organismo al calor.

Entre los tratamientos con los que hay que tener especial precaución cita los diuréticos, tranquilizantes, antidepresivos y antihipertensivos. “Los diuréticos aumentan la pérdida de líquido y pueden favorecer la deshidratación, lo que también puede contribuir a un golpe de calor”, señala Panadero. Por su parte, los antihipertensivos reducen la presión arterial, un efecto que puede verse acentuado por las altas temperaturas.

Un termómetro recoge las altas temperaturas registradas en Málaga / Gregorio Marrero

A pesar de ello, Panadero recalca que no se debe interrumpir nunca la medicación sin consultar previamente a un médico. Mantener una hidratación adecuada, evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día y permanecer en lugares frescos son algunas de las principales medidas de prevención.

Ni en la guantera ni en el maletero: el error que puede alterar los medicamentos

Uno de los errores más frecuentes durante el verano es dejar los medicamentos dentro del vehículo. La secretaria del colegio hace hincapié en que no hay que dejarlos ni en la guantera, ni en el maletero ni cerca de las ventanas, ya que pueden alcanzar temperaturas muy elevadas cuando el coche permanece estacionado al sol.

“Si hacemos una parada, no dejarlos en el coche, debemos llevarlos con nosotros para que no estén sufriendo las altas temperaturas”, recomienda la farmacéutica.

Cómo guardar correctamente los medicamentos durante el verano y viajes

Durante los desplazamientos, lo aconsejable es mantenerlos dentro de su envase original y transportarlos en un neceser o embalaje que los proteja del calor. Aquellos que requieren ser mantenidos en frío, deben trasladarse en una bolsa isotérmica o nevera portátil adecuada.

“Lo primero que hay que saber es qué condiciones de conservación necesita el medicamento, que normalmente viene recogido en el prospecto”, subraya Panadero, que aconseja consultar al farmacéutico, especialmente antes de viajar.

También recomienda llevar medicación suficiente para algunos días más de los previstos ante los posibles inconvenientes que puedan surgir. “No llevar siempre la medicación exacta para los días que vayamos a tomar porque pueden surgir imprevistos. Es aconsejable llevar medicación para unos días de más”, explica.

Un lugar fresco, seco y protegido de la luz

En casa, los medicamentos deben guardarse en un lugar fresco y seco, alejados de la humedad, de la luz directa y de fuentes de calor. También se recomienda mantenerlos en su envasado original.

Durante estos meses de calor, antes de utilizarlos, es importante comprobar si han sufrido algún cambio de color, forma o textura. En ese caso, no deben emplearse y conviene consultar en la farmacia. Panadero advierte también sobre las cremas que pueden volverse más líquidas o presentar una separación de sus componentes.

Una farmacia de Málaga / L.O.

Cuidado con el sol si se toman determinados medicamentos

Asimismo, alerta de que algunos fármacos de uso habitual son fotosensibilizantes, es decir, pueden aumentar la sensibilidad de la piel a la radiación ultravioleta y favorecer la aparición de quemaduras solares o reacciones alérgicas tras la exposición al sol.

Panadero pone como ejemplo el ibuprofeno.“Te vas a tomar el sol y te has tomado un ibuprofeno, por ejemplo las mujeres con la regla o por un dolor de cabeza, que es un medicamento muy fotosensibilizante, y te expones a que tu piel esté menos protegida”, resalta la secretaria del Icofma, que hace hincapié en la importancia de utilizar fotoprotector solar y aplicarlo ―y replicarlo― adecuadamente. “Muchas veces no nos ponemos la cantidad necesaria”, lamenta.

Desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Málaga recuerdan la importancia de conservar correctamente los medicamentos para garantizar su calidad, seguridad y eficacia durante los meses de verano.

“Que utilicen fotoprotección, que permanezcan hidratados y que consulten cómo conservar los medicamentos” resume Panadero. Ante cualquier duda sobre su transporte, almacenamiento o los posibles efectos de un tratamiento durante un episodio de altas temperaturas, recomienda acudir a una farmacia o consultar con un profesional sanitario. “Tenemos siempre una farmacia cerca en la que poder consultar en cualquier momento”, concluye.