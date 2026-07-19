Málaga contará con veinte fuentes más para combatir el calor en los once distritos

Las altas temperaturas que atraviesan Málaga este verano han sacado a la luz la necesidad de más fuentes para hidratarse en la ciudad. Para ello, el Ayuntamiento de Málaga ha ampliado la red de fuentes de beber que hay distribuidas por los once distritos.

Veinte fuentes más

Actualmente, Málaga cuenta con 339 surtidores en funcionamiento, principalmente en parques, paseos, pistas deportivas y entornos de equipamientos. A estos se sumaran 20 fuentes más que se instalarán en los próximos meses para dar respuesta a peticiones vecinales y de las juntas municipales de distrito.

Para el próximo año se contemplan otras 15 unidades en nuevas urbanizaciones, promociones y diversas zonas verdes que se están ejecutando en la actualidad.

¿Dónde estarán los surtidores?

En cuanto a la veintena de nuevas ubicaciones previstas, se encontrarán en el Distrito Centro: plaza del Patrocinio (frente al cementerio histórico de San Miguel); en el Distrito Este: jardines de Baden-Powell en la calle Sierra de Grazalema; en el paseo de la Farola (entrada a Muelle Uno); junto al a pista deportiva de la calle Escritor Luis de León; en la plaza de la Iglesia de las Angustias; avenida Camarón de la Isla, junto al parque Manuel Cuenca y en la calle Escritor Manuel Solano, junto al parque Rafael Santiago.

Además, en el Distrito Ciudad Jardín: junto a las pistas deportivas de la avenida Manuel Gorria y en la calle Sánchez Albarrán. Asimismo, en el Distrito Carretera de Cádiz: calle Virgen de Belén, junto al parque Chico del Matadero; calle Ferrocarril; calle Villanueva de Algaidas; calle Tres Cruces; calle Pacífico; plaza Avicena y avenida de Europa.

Por otro lado, en el Distrito Cruz del Humilladero: junto al parque infantil de la barriada Intelhorce. Además, en el Distrito Churriana: avenida Ricardo Gross, junto al parque Wittemberg; y parque Pío Baroja en calle Periodista Víctor Mellado. Por último, en el Distrito Teatinos-Universidad: bulevar Louis Pasteur.