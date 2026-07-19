Málaga mantiene una demanda de autocaravanas capaz de duplicar la superficie actual habilitada

Las principales asociaciones estatales que agrupan a propietarios de autocaravanas de los más diversos rincones del país coinciden en señalar que la demanda de espacios en la provincia de Málaga permitiría duplicar la superficie actual que mantienen habilitada ayuntamientos y propietarios privados de parcelas. Es el fiel reflejo de un territorio en pleno desarrollo económico en términos de visitantes.

El crecimiento turístico experimentado por la Costa del Sol no escapa a un segmento que habitualmente ha elegido Málaga como lugar de paso para quienes en invierno dan el salto a Marruecos o a otras áreas de países cercanos como Portugal. Así lo reconoce el presidente de la Plataforma Autocaravanas Autónoma, Jesús Gallardo, a quien recurren cada año miles de potenciales caravanistas para recibir asesoramiento.

Una provincia repleta de contrastes no sólo por las diferencias orográficas

"Málaga es única por muchos motivos. Es un destino extraordinario para el visitante. Pero paradójicamente, si nos ceñimos a la legislación vigente, la única zona pública que posee es la existente en Benalmádena, donde uno de nuestros socios, Lorenzo Valderrama, pagó por un espacio y el Ayuntamiento le ha dado la gestión a una asociación local de discapacitados, que cobra un precio simbólico", explica Gallardo.

Málaga es la ciudad andaluza donde más autocaravanas se alquilan / L.O.

Los contrastes no se ciñen al aspecto administrativo, también lo aportan las enormes diferencias orográficas entre las costas y las áreas de montaña. Este portavoz nacional alega que igualmente "es muy diferente el trato que se recibe por parte de los municipios del interior y los del litoral. En los primeros se nos recibe con los brazos abiertos y en las zonas de costa, justo lo contrario", reconoce.

Una decena de recintos habilitados de manera oficial en distintas localidades

Junto al reseñado espacio público del municipio benalmadense, la Plataforma recobe en sus listados de espacios habilitados enclaves situados en Málaga capital, Antequera, Archidona, Alhaurín de la Torre, Campillos, Cuevas de San Marcos, Nerja o Villanueva de Algaidas. Pero otros portales recogen el listado total de recintos para el camping, con parcelas para autocaravanas.

Así aparecen otros recintos axárquicos en Canillas de Albaida, Rincón de la Victoria, Torrox o en más de media docena de localidades de la Serranía de Ronda, así como en otros enclaves del Valle del Guadalhorce o de municipios como Estepona, Marbella, Mijas o Torremolinos.

"Muchos ayuntamientos nos consideran como una competencia absurda respecto a hoteles o apartamentos turísticos. Son numerosos los asociados que tenemos, como uno de Córdoba, que empezó siendo autocaravanista y después terminó por comprarse una vivienda en Rincón de la Victoria. Somos un sector que fideliza a muchas familias a un lugar de descanso y que consigue generar mucho movimiento económico, aunque este factor lo valoran los pueblos pequeños mucho más que los de las zonas costeras", matiza Gallardo.

Un cupo de más de 10.000 personas que siguen a la espera de nuevas posibilidades

Para las asociaciones consultadas, la provincia malagueña podría en este momento cubrir recintos con los que de 8.000 a unas 11.000 personas podrían pasar sus vacaciones de manera simultánea en autocaravanas. Muchas familias optan por alternativas como las existentes en Almería, Cádiz o, al otro lado del Estrecho, "en Marruecos, donde un camping tiene un coste de unos 10 euros para una misma estancia que aquí puede costar unos 70. Aquí te cobran por todo, hasta por la mascota", confiesa Gallardo.

Asimismo, otra de las cuestiones que se pone sobre la mesa es la falta de unidad a la hora de reivindicar derechos por parte de las más de 30 asociaciones existentes en España. "Cada uno va a lo suyo y salimos perdiendo nosotros frente a las administraciones. Tenemos casos como el de Fuengirola, donde te enfrentas a sanciones de 750 euros si durante dos días estás en la misma calle estacionado. Pero si estás empadronado no te sanciona, por lo que consideramos que existe una discriminación", alega el presidente de la Plataforma.