Así es la mansión que Nico Williams tiene en Málaga: con spa, gimnasio y junto a la casa más cara de Marbella

Nico Williams, jugador del Athletic Club y de la Selección Española, que esta noche se enfrenta a Argentina en la final del Mundial, se ha convertido en un habitual en la Costa del Sol, donde es común encontrarle con otros compañeros de equipo o amigos disfrutando de las playas, restaurantes y entornos destacados de la provincia. Una pasión por Málaga que le ha llevado a tener una lujosa mansión en uno de los residenciales más exclusivos de Marbella: Sierra Blanca, ubicada en la mítica Milla de Oro.

Situada en la ladera de la montaña de La Concha y a pocos minutos del centro de Marbella y Puerto Banús, Nico Williams ha hecho de este rincón marbellí su segundo hogar, al que acude cada vez que sus entrenamientos, partidos y agenda profesional se lo permiten.

Una de las mansiones de EPIC Marbella by Fendi como la que tiene Nico Williams / EPIC Marbella

Aquí, puede disfrutar de la privacidad de una de las zonas favoritas de los principales rostros reconocidos del panorama internacional, como Novak Djokovic, que compró en este enclave una residencia valorada en diez millones de euros.

La vivienda de Nico Williams en la Milla de Oro de Marbella

En el caso de Nico Williams, la mansión forma parte de EPIC Marbella by Fendi, un proyecto residencial desarrollado en colaboración con Fendi Casa con el que se creó un complejo dividido en tres fases con viviendas que ofrecen servicios propios de un alojamiento de lujo.

Una de las mansiones de EPIC Marbella by Fendi como la que tiene Nico Williams / EPIC Marbella

Así, esta urbanización que se encuentra a unos 800 metros del mar y junto a los restaurantes, campos de golf y zonas de ocio más exclusivas de Marbella cuenta con su propio spa y gimnasio, además de un recinto con piscina cubierta de 25 metros, club social, gastrobar, espacios de trabajo compartido y un área destinada a los niños.

Una parcela de 9.000 metros cuadrados de más de 3,5 millones de euros

Para mantener su privacidad y seguridad, estas viviendas disponen de servicio de conserjería y vigilancia las 24 horas.

En cuanto a la vivienda de Williams, se encuentra en una parcela de 9.000 metros cuadrados. Aunque no se ha dado a conocer el precio concreto de este inmueble, otras casas de la misma zona han alcanzado precios en torno a los 3,5 millones de euros, por lo que se estima que la mansión del jugador sea incluso superior.

"Los residentes podrán disfrutar de fantásticas vistas al mar Mediterráneo y a la emblemática montaña La Concha", señala desde EPIC Marbella by Fendi sobre esta promoción destinada a quienes buscan "una calidad de vida única y exclusiva en la Costa del Sol".

La mansión de Nicol Williams, junto a la casa más cara de España

La elección de Sierra Blanca sitúa a Nico Williams en una de las áreas residenciales más conocidas de la Costa del Sol, con viviendas rodeadas de amplias parcelas y alejadas de las zonas con mayor tránsito, aunque a pocos minutos de los principales puntos de Marbella.

Además, la vivienda de Williams cuenta con la particularidad de situarse junto a la mansión más cara de España, Villa Bellagio, diseñada por el arquitecto Jesús del Valle y recibió en 2022 el Premio Macael, una distinción entregada por los Reyes.

La residencia ocupa una parcela de 14.000 metros cuadrados y cuenta con una superficie construida de 5.600 metros cuadrados. Desde sus estancias se pueden contemplar las mejores vistas al Mediterráneo y en su interior se encuentran trece suites de entre 40 y 50 metros cuadrados.

Trece suites y un garaje para más de 70 coches en Marbella

Villa Bellagio dispone de un comedor con capacidad para 14 personas, una cocina de 60 metros cuadrados y otra cocina de servicio.

Por su parte, la planta inferior alberga un spa de cinco estrellas con piscina climatizada, baño de vapor, sauna, gimnasio, sala de masajes y salón de peluquería y manicura.

La mansión incluye, además, una bolera profesional, una sala de billar, un cine privado con 22 butacas y un bar. Asimismo, el garaje tiene espacio para 42 vehículos, mientras que en la zona subterránea pueden estacionarse otros 30 coches.

Una villa valorada en más de 70 millones de euros

En el exterior destaca la fuente que preside la entrada, inspirada en el espectáculo del hotel Bellagio de Las Vegas, además de una piscina y varias terrazas con vistas al paisaje de Marbella.

La propiedad supera actualmente los 70 millones de euros y se encuentra a la venta a través de la inmobiliaria Engel & Völkers. Una de las casas más exclusivas del país situada a escasa distancia de la vivienda que Nico Williams ha elegido como refugio en la Costa del Sol.