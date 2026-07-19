Dos restaurantes de Málaga, entre los mejores establecimientos clásicos de Europa: "Una refinada interpretación de los sabores andaluces y mediterráneos"

Dos de los mejores restaurantes clásicos de toda Europa están en la provincia de Málaga. Así lo ha asegurado la prestigiosa guía internacional Opinionated About Dining (OAD) en su ranking de 2026 sobre los mejores establecimientos de todo el continente, que solo ha incluido dos negocios de Andalucía: Areia Marbella y The Grill del Marbella Club, ambos en la ciudad de Marbella.

La guía ha destacado estos dos negocios marbellíes al considerar que reinterpretan los "sabores andaluces y mediterráneos" y que utilizan "ingredientes de primera calidad y técnicas clásicas".

Los dos restaurantes de Marbella elegidos entre los mejores de Europa

En el puesto número 268 del listado europeo y 8 de España se encuentra Areia Marbella, un restaurante con un Solete de la Guía Repsol y recomendado por la Guía Michelin que toma la tradición francesa clásica como punto de partida y la reinterpreta desde una perspectiva contemporánea.

"Ofrece la refinada interpretación del chef Pablo Berzosa de los sabores andaluces y mediterráneos. Platos de temporada como las gambas rojas con ajoblanco, la carrillera de ternera en glaseado de oloroso y el pescado local con un toque cítrico son muestra de una cocina limpia y expresiva", ha señalado la guía sobre este negocio.

Cocina mediterránea, vinos y lujo costero desde Marbella

Además, ha afirmado que "el ambiente fresco y elegante, con texturas naturales, luz tenue y espacios abiertos, evoca el lujo costero".

"Una selecta carta de vinos destaca las grandes regiones de España, desde Ribera del Duero hasta Jerez, junto con etiquetas internacionales selectas", ha añadido la guía sobre este restaurante que "ofrece una sofisticación refinada y relajada, convirtiéndose en un destino excepcional en Marbella".

Este restaurante se encuentra junto a la Milla de Oro de Marbella, en la calle Ramón Gómez de la Serna, y se puede visitar de lunes a domingo de 19.00 a 22.00 horas.

The Grill del Marbella Club, elegancia clásica en Marbella

El otro restaurante escogido por la publicación entre los mejores negocios clásicos de toda Europa es The Grill del Marbella Club, un restaurante cuya calidad gastronómica y propuesta culinaria le ha valido el puesto 450 de Europa y 14 de España en este ranking.

"The Grill del Marbella Club es un destino emblemático donde el encanto andaluz se fusiona con la elegancia atemporal", ha indicado la guía sobre este restaurante.

Además, ha recalcado que este restaurante, bajo la dirección del chef Santiago Guerrero, ha creado un menú que "celebra los sabores mediterráneos con ingredientes de primera calidad y técnicas clásicas".

Lubina a la sal, chateaubriand y gambas rojas: sus principales tesoros

"Entre los platos más destacados se encuentran la lubina a la sal, el chateaubriand con bearnesa y las gambas rojas locales, todos preparados a la brasa", ha añadido al respecto.

De igual modo, la guía ha alabado su extensa carta de vinos, centrada en Rioja, Ribera y jereces andaluces, complementados con clásicos franceses y champán.

Jardines, velas y experiencia gastronómica refinada desde Marbella

"Con mesas a la luz de las velas y exuberantes jardines, The Grill evoca la época dorada de Marbella, ofreciendo una experiencia gastronómica refinada y un servicio impecable", ha concluido la publicación.

Este prestigioso restaurante se encuentra en la avenida Bulevar Príncipe Alfonso de Hohenlohe de Marbella y se puede visitar de lunes a domingo de 19.30 a 23.30 horas.