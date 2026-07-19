El TSJA revoca una sentencia que negaba la capacidad a una dependienta con fibromialgia en Málaga

El Tribunal Superior de Justica de Andalucía (TSJA) ha revocado una sentencia que negaba la incapacidad a una dependienta con artrosis y fibromialgia y obliga a la Seguridad Social a otorgar a la mujer una pensión vitalicia con efecto reatroactivos desde 2023, cuando empezó su reclamación.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, se estima el recurso interpuesto por dicha mujer.

Según explica el ponente de la Sala de los Social del TSJA, Francisco Javier Vela, la trabajadora padece cuadros tan graves como los de artrosis primaria generalizada degenerativa, artrosis nodular de manos, fibromialgia, cervicalgia, espondilosis cervical dorsal y lumbar y episodio depresivo, entre otras patologías.

El ponente afirma que estos informes médicos reflejaban claramente cómo la demandante no puede desempeñar las fundamentales tareas de su profesión habitual como empleada de comercio.

No puede realizar esfuerzos físicos

En la sentencia se señala que la mujer no puede realizar esfuerzos físicos intensos o que impliquen sobrecargas de la columna cervical, lumbar, o extremidades superiores, así como tareas que conlleven riesgos para sí o para los demás, y estrés o tensión emocional.

Ademas se precisa que es "evidente" que dichas lesiones tienen carácter definitivo por ser de naturaleza progresiva e irreversible.

La letrada encargada del caso, Cristina Alonso, ha asegurado a EFE que este caso es bastante novedoso porque el TSJA entra a valorar hechos probados y pone en equivalencia el estado de salud de la trabajadora, las valoraciones realizadas por otras instancias, y cómo todo era incompatible con el desarrollo de una actividad aparentemente normal y sencilla, como atender al público y despachar en un comercio.

Primeras reclamaciones en 2023

Las primeras reclamaciones de la trabajadora, en vía administrativa, comenzaron en 2023 cuando su salud le hacía imposible una sencilla rutina de trabajo.

Las sucesivas negativas a su incapacidad laboral han provocado en más de tres años un empeoramiento de su estado de salud y han fortalecido el carácter de cronicidad e irreversibilidad de las patologías sufridas, ha indicado su abogada.

El fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía establece, precisamente, que será esta fecha, julio de 2023, cuando se tengan que aplicar los beneficios de su prestación por incapacidad permanente total, en base a sus bases de cotización durante su vida laboral.