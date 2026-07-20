Adiós al "hilo musical" en bares y restaurantes de Málaga: se exigirán menos decibelios y locales más grandes

El ruido de los bares por la noche en el Centro de Málaga es un tema bien conocido por sus vecinos. La Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento ha dado un paso que puede afectar a ese debate: ha aprobado, con los votos del PP y el rechazo de Con Málaga, una modificación de la normativa que regula qué tipo de música y equipos de sonido pueden tener los bares, discotecas y locales de ocio nocturno de la ciudad, que tiene consecuencias muy concretas para tres tipos de personas: los vecinos que sufren el ruido, los dueños de bares y discotecas, y quienes buscan abrir un negocio nuevo de este tipo.

Se elimina el "hilo musical": ¿qué significa esto en la práctica?

Hasta ahora, la normativa municipal hablaba de "hilo musical", un concepto que venía de los años en que la música de fondo en un bar sonaba a través de una instalación centralizada y de baja potencia, muy distinta a los equipos de sonido actuales. El problema es que ese término ya no existe ni en la legislación andaluza ni en la realidad, ya que hoy en día prácticamente ningún local cuenta con una instalación de ese tipo.

La reforma sustituye ese concepto por uno más actual, el de "equipo activo de reproducción sonora", para ajustarse a la normativa autonómica, en concreto al Decreto 50/2025 y al Decreto 155/2018 de la Junta de Andalucía. Esto es, sobre todo, una puesta al día del lenguaje legal. Pero no es un simple cambio de palabras, ya que también viene acompañado de límites de ruido y de tamaño para los locales.

Nuevos límites de tamaño para bares musicales, discotecas y locales exclusivos de música

Uno de los cambios con más consecuencias prácticas es que la norma fija, por primera vez, unos tamaños mínimos y máximos según el tipo de local. Los bares musicales y discotecas tendrán que tener, como mínimo, 100 metros cuadrados, mientras que los edificios exclusivos y exentos dedicados a la actividad musical tendrán un máximo de 400 metros cuadrados.

Bar Framil, unos de los más antiguos del centro / Álex Zea

Esto importa porque afecta directamente a qué negocios pueden abrir y dónde. Un local pequeño que quisiera poner música en directo o tener un ambiente "musical" por debajo de esos 100 metros cuadrados no podría encajar en esa categoría con la nueva norma. Esta fue precisamente una de las peticiones de la Asociación de Vecinos del Centro Antiguo, que pedía "salvaguardas urbanísticas" de este tipo y que el Ayuntamiento ha aceptado parcialmente.

Menos decibelios permitidos que los que exige la Junta de Andalucía

La normativa andaluza permite hasta 90 decibelios para los equipos de sonido de "tipo 1", los más habituales en bares, pero el Ayuntamiento de Málaga ha decidido ser más estricto y fijar el límite en 85 decibelios.

Para hacerse una idea, 85 decibelios es, aproximadamente, el nivel de ruido de una calle con tráfico intenso o una batidora funcionando a poca distancia, mientras que 90 decibelios ya se acerca al de un secador de pelo o un camión pasando cerca. Esa diferencia de 5 decibelios, aunque parezca poco sobre el papel, representa una reducción notable de la intensidad percibida.

¿Y qué pasa con las quejas de los vecinos por el ruido?

La Asociación de Vecinos del Centro Antiguo pidió que, antes de aprobar esta reforma, se hiciera un estudio de evaluación ambiental y de impacto en la salud, algo especialmente relevante en una zona que llevan años señalando como saturada de ruido por la actividad turística y de hostelería. El Ayuntamiento ha rechazado esa petición, alegando que se trata de "una modificación estrictamente normativa" y que, por tanto, no le corresponde ese trámite.

La portavoz de Con Málaga, Toni Morillas, ha sido la voz más crítica con esta decisión. Para ella, no incluir ese informe es "lo esencial" que se está dejando fuera, precisamente en una zona donde los vecinos "vienen sufriendo numerosos problemas de ruido derivados de la actividad turística y hostelera". Su grupo también ha mostrado preocupación porque, al redefinir el "hilo musical" como "equipo activo de reproducción sonora", se podría facilitar el uso de equipos de sonido más potentes que los tradicionales, lo que en su opinión podría ir en contra del derecho al descanso de los vecinos.

El PSOE, a través de Mariano Ruiz Araujo, ha pedido algo que interesa a cualquier vecino o empresario afectado: saber cuántos bares y locales que hoy son legales dejarían de serlo con la nueva norma y qué pasará con las licencias ya concedidas. Esa cifra, de momento, no se ha aportado en la comisión.

Ruiz Araujo también ha pedido que se aclare una frase del texto que puede generar confusión. La norma prohíbe estos locales en zonas "de predominio residencial, sanitario, docente o cultural", pero en otro punto añade que tampoco podrán instalarse en "calles con viviendas", una expresión mucho más amplia que, aplicada literalmente, podría excluir prácticamente cualquier calle del centro de Málaga, donde casi todas cuentan con viviendas.

La versión del equipo de Gobierno: "Es más protector, no menos"

Frente a estas críticas, la concejala de Medio Ambiente, Penélope Gómez, ha defendido que la reforma no reduce la protección de los vecinos, sino que la refuerza, al fijar un límite de decibelios más bajo que el exigido por la ley andaluza. Según la edil, el cambio no tiene como objetivo regular el ruido en general, ya que eso lo hacen otras normativas, sino actualizar un artículo obsoleto que generaba problemas de coordinación entre los distintos servicios municipales, como Vía Pública, Medio Ambiente y Comercio.