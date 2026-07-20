El Aeropuerto de Málaga crece hacia Oriente Medio: nuevas rutas a Arabia y Asia

El Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol suma 13 rutas directas con Oriente Medio y Marruecos, mientras Doha y Estambul consolidan conexiones durante todo el año El aeródromo ya no conecta únicamente con Europa y América. Las aerolíneas que operan en el aeródromo malagueño han puesto ahora su foco en Asia y la península arábiga, con la apertura progresiva de nuevas rutas hacia estos mercados.

En los últimos años, se han ido incorporando poco a poco nuevas conexiones con Arabia Saudí y otros países de Oriente Medio. De hecho, este verano varias compañías han anunciado rutas que se mantendrán operativas hasta septiembre.

Durante la temporada estival operan desde el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol Turkish Airlines, con vuelos a Estambul; Qatar Airways, a Doha; Gulf Air, a Baréin; Etihad Airways, a Abu Dabi; Kuwait Airways, a Kuwait; y Saudi Arabian Airlines y Riyadh Air, a Riad.

A finales de junio, Riyadh Air, la nueva aerolínea nacional de Arabia Saudí, anunció la venta de billetes para sus conexiones entre Riad y Málaga hasta el 8 de septiembre de 2026, con tres frecuencias semanales. La compañía destacó que esta ampliación responde a su compromiso de ofrecer rutas de ocio «muy solicitadas».

Destinos

La llegada de Riyadh Air se enmarca en un momento de crecimiento de las conexiones del aeropuerto de Málaga con países de Oriente Medio y el Golfo. Según la relación de destinos publicada por Aena, desde Málaga figuran vuelos con Doha, en Qatar; Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos; Baréin; Kuwait; Riad, en Arabia Saudí; Estambul, en Turquía; y Tel Aviv, en Israel. En el caso de Doha, Aena ya comunicó que Qatar Airways pasaba a operar la ruta durante todo el año, con tres vuelos semanales durante la temporada de invierno y conexiones desde el aeropuerto internacional de Hamad con más de 170 destinos internacionales.

Por su parte, Gulf Air, la aerolínea de Bahréin, también ha anunciado este verano vuelos directos con tarifas especiales. La compañía ofrece billetes de ida y vuelta desde Málaga, sin tasas incluidas, con disponibilidad limitada y precios sujetos a las condiciones tarifarias aplicables.

Gulf Air no solo conecta con Bahréin, sino también cuenta con conexiones que permiten viajar desde Málaga a numerosos destinos de Asia mediante escala. Entre las opciones disponibles se encuentran Maldivas, Mumbai, Delhi, Manila, Dubái o Shanghái. También ciudades de India como Kochi, Hyderabad y Trivandrum o ciudades como Singapur, Nairobi y Shanghái, entre otros.

Por su parte, Qatar Airways amplió en el invierno de 2024 su conexión estacional con Málaga para mantenerla durante todo el año. También opera durante los doce meses Turkish Airlines, que estrenó su ruta directa entre Málaga y Estambul en abril de 2011.

Otro gran mercado

El mapa de conexiones también es especialmente amplio hacia Marruecos, uno de los mercados más próximos y mejor comunicados con la Costa del Sol.

Aena recoge rutas desde Málaga a Casablanca, Marrakech, Fez, Rabat, Tánger y Tetuán, operadas por compañías como Royal Air Maroc, Air Arabia Maroc, Ryanair o easyJet, según el destino.

Esta oferta sitúa al aeropuerto malagueño como una de las principales puertas de entrada del sur de Europa para viajeros procedentes del Magreb, Oriente Medio y los países del Golfo, especialmente durante los meses de mayor actividad turística