El alcalde de Málaga cree que el PP puede captar al electorado socialista desencantado

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se ve capaz de movilizar y captar al electorado socialista "desencantado" con el PSOE de Pedro Sánchez "por sus pactos con los nacionalistas". Así lo ha afirmado esta mañana el primer edil, que ya ha confirmado que se vuelve a presentar a la reelección al frente del Ayuntamiento.

De la Torre ha asegurado en un desayuno informativo del Ateneo de Madrid que ocupar el espacio de centro-derecha es ahora la mejor estrategia para el PP, aunque no quiere olvidarse de su electorado del ala más conservador para que el mensaje de los populares a los que lleva 26 años representando en la capital de Málaga "no quede desguarnecido". El líder del PP en el Consistorio ha expresado su interés por apostar por la colaboración "leal y transparente" entre todas las administraciones, incluyendo también la alianza entre el PP y el PSOE como partidos más próximos al centro tanto de derecha como de izquierda. De la Torre insta a poner el foco en interés de la ciudadanía, en lugar de alcanzar acuerdos "con gente que no quiere a España".

Más municipalismo

Preguntado por la financiación singular para Cataluña por parte del Estado, una cuestión que los populares malagueños y andaluces vienen denunciando desde hace tiempo, Francisco de la Torre ha señalado que constituye un "atentado" desde el momento en el que hay diferencias entre unas comunidades y otras. "No se respeta la solidaridad interterritorial", ha reivindicado.

Según el alcalde, "no puede ser bueno aceptar acuerdos que otorguen ventajas a determinados territorios" y acusa al Ejecutivo socialista de gobernar con el apoyo de partidos "a cambio de privilegios". En este sentido, De la Torre ha reivindicado, como ya es frecuente, la necesidad de reforzar el papel de los ayuntamientos en el modelo territorial. A su juicio, España debería construirse "de abajo arriba", con un mayor protagonismo del ámbito local, pues considera que los municipios son la administración más cercana a los ciudadanos.

De la Torre ha defendido revisar el reparto competencial y de recursos para dotar a las entidades locales de una mayor capacidad de actuación. "Hay que acercar el poder al pueblo", ha sentenciado y lamentado que el desarrollo del Estado autonómico dejara pasar la oportunidad de otorgar a los ayuntamientos el protagonismo institucional que, a su juicio, les correspondía.

A ojos de De la Torre, Moreno lo ha hecho "lo mejor posible" en los pactos con Vox

Para las municipales, De la Torre ya ha invitado a los socialistas desencantados a unirse a su proyecto de ciudad. Su argumentario es que solo de esa manera podrá evitarse futuros acuerdos con "gente que no quiere a España". Sin embargo, preguntado por el pacto de gobierno del PP con Vox en Andalucía, De la Torre sí que cree que el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha hecho un buen movimiento en los pactos. "Lo ha hecho lo mejor posible", ha asegurado. Aunque alerta de que hay que "procurar" ahora que el acuerdo con los de Santiago Abascal no afecte "casi nada" a la historia de "moderación y democracia" que ha caracterizado, a su entender, el Gobierno del PP en la comunidad.

De la Torre ha sacado tiempo también para opinar sobre las encuestas que hablan de imparcialidad en la justicia española, asunto al que ha quitado peso reafirmando el "equilibrio" e "independencia" de este órgano. El alcalde cree que los sondeos se deben más "a una estrategia publicitaria del Gobierno que a la realidad".

El Mundial, un "ejemplo de lucha por encima de personalismos"

El alcalde malagueño ha manifestado en varias ocasiones a lo largo de la mañana su preocupación por la educación y ha puesto a la selección española de fútbol como "ejemplo de lucha en equipo por encima de los personalismos". En su opinión, la victoria en el Mundial debe servir además para elevar la autoestima de España y que se dé cuenta de que "el talento español puede fructificar no solo en el fútbol".