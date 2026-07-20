El calor deja 110 muertes atribuibles en Andalucía en poco más de un mes

110 personas han muerto por culpa del calor en Andalucía en apenas un mes. Estos son los datos que revela el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III entre el 1 de junio y el 5 de julio de 2026.

La cifra supone un incremento respecto al mismo periodo del año anterior. Hasta el 5 de julio de 2025 se habían contabilizado 94 defunciones atribuibles al exceso de temperatura, por lo que este verano se han registrado 16 fallecimientos más.

Si se amplía la comparación hasta el 6 de julio de 2025, el sistema MoMo contabilizó entonces 101 muertes, nueve menos que las registradas durante el periodo analizado de 2026.

Diferencia entre muertes atribuibles y golpes de calor

Los fallecimientos atribuibles a las altas temperaturas no deben confundirse con las muertes provocadas directamente por un golpe de calor.

El sistema MoMo analiza la mortalidad diaria y estima cuántos fallecimientos pueden estar relacionados con el exceso de temperatura. Entre ellos se incluyen casos en los que el calor ha agravado enfermedades cardiovasculares, respiratorias, renales u otras patologías previas.

En cambio, en una muerte por golpe de calor, la exposición a temperaturas extremas aparece como la causa directa del fallecimiento. Desde la activación del protocolo andaluz frente a las temperaturas excesivas, el pasado 15 de mayo, cinco personas han muerto directamente por golpes de calor en Andalucía, cuatro de ellas en la provincia de Sevilla.

Junio concentró 72 fallecimientos

Por meses, junio acumuló 72 muertes atribuibles al calor, frente a las 49 contabilizadas durante el mismo mes de 2025.

En los cinco primeros días de julio se registraron otras 38 defunciones relacionadas con las altas temperaturas. Durante ese mismo periodo de 2025 fueron 45, por lo que el mayor incremento de la mortalidad de este verano se concentró principalmente en junio.

El dato diario más elevado se produjo el 5 de julio, con 11 muertes atribuibles al calor en una sola jornada. Le siguieron los días 3 y 4 de julio, con nueve fallecimientos cada uno, y el 2 de julio, con seis.

Durante junio, el mayor impacto se concentró en la última semana del mes. El sistema MoMo atribuyó al calor siete fallecimientos tanto el 24 como el 25 de junio, seis el día 26 y cinco muertes los días 23, 27 y 28.

Sevilla, la provincia más afectada

La provincia de Sevilla está siendo una de las más castigadas por las temperaturas extremas. En menos de dos meses ha registrado cuatro fallecimientos causados directamente por golpes de calor, cuatro veces más que durante todo 2025, cuando se produjo una única muerte por esta causa en la provincia.

Las víctimas tenían 48, 55, 59 y 71 años. Algunas de ellas habían permanecido durante un tiempo prolongado expuestas al calor en plena vía pública, mientras que otros episodios se produjeron en domicilios.

Una de las últimas víctimas fue una mujer de 59 años, nacida en Rusia y residente en Sevilla desde 2014, que había estado expuesta a altas temperaturas en la calle. Su fallecimiento se produjo apenas 48 horas después de que otro trabajador extranjero muriera por las mismas causas en la capital andaluza.

El calor agrava enfermedades previas

Las temperaturas extremas representan un riesgo especialmente elevado para las personas mayores, los menores, las embarazadas, los pacientes con enfermedades crónicas y quienes trabajan o realizan actividades al aire libre.

El calor puede agravar patologías cardiovasculares, respiratorias y renales, además de provocar deshidratación, agotamiento y golpes de calor. Por este motivo, las cifras del MoMo reflejan el impacto sanitario global de las altas temperaturas y no solo los fallecimientos en los que el golpe de calor aparece certificado como causa principal.

Los datos muestran que el comienzo del verano de 2026 está dejando en Andalucía una mortalidad atribuible al calor superior a la registrada durante el mismo tramo del año anterior, especialmente por el fuerte impacto de las temperaturas durante el mes de junio.