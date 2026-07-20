El 'carpetazo' a un vertedero en Los Verdiales que no quieren los vecinos, pendiente del recurso interpuesto por Verosa

Los vecinos de la Junta de los Caminos, al norte del Puerto de la Torre, deberán esperar todavía más al cierre definitivo del proyecto de un centro de gestión de residuos de construcción y demolición en 400.000 m2 de suelo -con reserva de 260.000 m2-, a 2 kilómetros de sus casas.

Como informó este lunes la concejala de Urbanismo Carmen Casero, en la Comisión de Ordenación del Territorio, queda pendiente dar contestación a un recurso de reposición, interpuesto por Verosa, la promotora de proyecto, contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local que, en noviembre de 2024, inadmitía a trámite este proyecto, que ha levantado una gran oposición vecinal.

La concejala de Urbanismo, Carmen Casero, este lunes en la Comisión de Urbanismo. / Ayuntamiento de Málaga

Un recurso de reposición es el que se presenta a un órgano administrativo, para que reconsidere una decisión, en este caso, dar carpetazo al proyecto.

Carmen Casero sí manifestó, en relación con el equipo de gobierno popular: «Nosotros estamos siempre por defender los intereses de los vecinos».

En este sentido, los populares votaron a favor de un punto enmendado de una moción de Con Málaga que analizaba la situación general del barrio. En concreto, uno de los puntos que obtuvo la unanimidad fue el de concluir el recurso planteado, así como a seguir analizando las alegaciones presentadas por los vecinos e ir informándoles.

Carmen Casero reiteró que el compromiso del equipo de gobierno «sigue intacto»; pero también precisó que serán los servicios técnicos y jurídicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo los que tengan la última palabra.

Visita en 2024 del alcalde Francisco de la Torre a la zona donde iría el centro de gestión de residuos, a 2 kilómetros de la Junta de los Caminos. / La Opinión

El 'suspenso' de los vecinos al Ayuntamiento

Antes de la discusión de la moción de Con Málaga, habló en nombre de los vecinos de la Junta de los Caminos Salvador Romero, antiguo empleado de la GMU, que llamó la atención sobre el examen vecinal a «24 servicios básicos de la barriada», desde la demandada conexión peatonal, anulada por la hiperronda, al alumbrado, limpieza o aceras, y en todos la ‘nota’ era «mala, deficiente o nulo».

Un momento de la intervención de Salvador Romero, vecino de la Junta de los Caminos, en la Comisión de Urbanismo de este lunes. / La Opinión

Para la concejala de Con Málaga, Toni Morillas, los vecinos «se han dejado los nudillos», llamando a la puerta de las administraciones. Por este motivo, reclamó un acceso peatonal y pidió que los vecinos no tengan encima «la espada de Damocles» del vertedero.

Para el concejal Antonio Alcázar, de Vox, los problemas en la Junta de los Caminos son el «reflejo de un modelo de gestión ya agotado», y subrayó que «Málaga no puede utilizar siempre los mismos barrios para ubicar aquellas infraestructuras que nadie quiere tener cerca de su casa».

Una vecina de la Junta de los Caminos, con una camiseta reivindicativa del acceso peatonal seguro al Puerto de la Torre. / La Opinión

Por su parte el concejal Mariano Ruiz Araujo, del grupo socialista, lamentó que los vecinos de la Junta de los Caminos, «tienen la sensación fundada de que se han quedado al margen de las administraciones, en especial del Ayuntamiento», y, en relación con el proyecto de vertedero, calificó de «falta de sentido que estén mareando con el archivo de un expediente, sin dar información a los vecinos, que lo plantean todos los días».

Movimientos de tierra en la parcela donde iría la Nueva Rosaleda: "En fase de imposición de multas coercitivas"

El portavoz del PSOE también hizo referencia a los movimientos de tierra en la parcela que iba a estar destinada a Nueva Rosaleda, un asunto denunciado por los vecinos, del que la Fiscalía Provincial de Málaga ha abierto diligencias.

Movimientos de tierra en la Junta de los Caminos, en una de las parcelas donde iba a ir la Nueva Rosaleda. / LMA

La concejala de Urbanismo, Carmen Casero, le contestó que la GMU está "en fase de imposición de multas coercitivas, cumpliendo estrictamente el procedimiento que marcan las ordenanzas de licencias", como ya manifestó a este periódico. Con respecto a la apertura de diligencias de la Fiscalía, indicó que "será la Justicia la que determine si tenemos razón o no", dado que, para los vecinos y el Ayuntamiento, los movimientos de tierra son ilegales.

Otros puntos de la moción de Con Málaga, aprobados por unanimidad han sido el crear un Plan Integral de Actuación para la Junta de los Caminos y sus diseminados.

Vecinos de la Junta de los Caminos cruzan la carretera en uno de los puntos donde hay prometido un paso de cebra. / A.V.

También, el continuar defendiendo ante las administraciones «un paseo peatonal seguro que restablezca la conexión histórica entre la Junta de los Caminos y el Puerto de la Torre».

Y, en relación con este asunto, seguir trabajando en la mesa técnica permanente entre el Ayuntamiento, el Ministerio de Transportes y la asociación de vecinos, «para desbloquear esta actuación». Los grupos también se comprometieron a mejorar la seguridad vial del barrio.