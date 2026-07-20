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El Certamen de Baile Ciudad de Málaga 2026 reunirá a 13 escuelas en el auditorio Eduardo Ocón

La cita se celebrará el viernes 24 de julio, a partir de las 18:00 horas, con entrada gratuita y actuaciones de baile malagueño, flamenco, ballet y danza contemporánea

Presentación del Certamen de Baile que se celebrará en el Eduardo Ocón, de Málaga.

Presentación del Certamen de Baile que se celebrará en el Eduardo Ocón, de Málaga. / EDU ROSA

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La Opinión

El auditorio Eduardo Ocón de Málaga acogerá el próximo viernes 24 de julio la edición número 41 del Certamen de Baile Ciudad de Málaga, una de las citas culturales más veteranas dedicadas al folclore local y a la promoción de nuevos talentos de la danza.

El espectáculo comenzará a las 18:00 horas y tendrá entrada gratuita hasta completar el aforo. En esta edición participarán 13 escuelas, academias y colectivos de baile de Málaga capital y de distintos puntos de la provincia.

La iniciativa está promovida por la Escuela de Baile José Lucena, con la colaboración del Área de Fiestas del Ayuntamiento de Málaga. Su objetivo es conservar y difundir los bailes tradicionales malagueños, además de ofrecer un escenario a jóvenes intérpretes y bailarines de diferentes edades.

Fecha, horario y entrada del Certamen de Baile Ciudad de Málaga

El 41 Certamen de Baile Ciudad de Málaga se celebrará el viernes 24 de julio en el auditorio Eduardo Ocón, situado en el Paseo del Parque.

Estos son los principales datos para asistir:

  • Fecha: viernes 24 de julio de 2026.
  • Horario: a partir de las 18:00 horas.
  • Lugar: auditorio Eduardo Ocón, en el Paseo del Parque de Málaga.
  • Entrada: gratuita hasta completar el aforo.

El cartel anunciador de esta edición ha sido diseñado por Lola Chaves.

Cartel anunciador del Certamen de Baile de Málaga

Cartel anunciador del Certamen de Baile de Málaga / Edu Rosa Cervantes

Trece escuelas y colectivos de baile participarán en el certamen

El encuentro contará con la participación de 13 escuelas y colectivos de baile de Málaga y su provincia, que mostrarán distintos estilos tradicionales y especialidades de danza.

Los grupos participantes están dirigidos por los siguientes docentes y colectivos:

  • María Pérez.
  • Reme Cortés.
  • Reme Jiménez.
  • Karina Parra.
  • Elena Romero.
  • Patricia Gallego.
  • Elisabet Picón.
  • Montse Iglesias.
  • Asociación 320 Viviendas.
  • Carmen López.
  • Juan Alarcón.
  • Enrique Vicent.
  • José Lucena.

De algunas de las academias participantes han salido artistas que posteriormente se han incorporado a compañías nacionales de danza, como el Ballet Nacional de España o la compañía flamenca de Sara Baras.

Malagueñas, verdiales y fandangos en la modalidad de Baile Malagueño

El certamen se dividirá en dos grandes apartados. El primero será la modalidad de Baile Malagueño, dedicada al folclore autóctono de la provincia.

Los participantes podrán interpretar estilos como las malagueñas de fiesta, los verdiales o los fandangos. Las actuaciones tendrán una duración máxima de ocho minutos, un tiempo que se ha ampliado en esta edición.

Esta categoría busca preservar las expresiones musicales y coreográficas más vinculadas a la cultura popular de Málaga y acercarlas a las nuevas generaciones.

Flamenco, ballet y danza contemporánea en la modalidad de Baile Libre

El segundo apartado será el de Baile Libre, en el que podrán presentarse coreografías de flamenco, danza, ballet, baile contemporáneo y fusiones entre distintos estilos.

En esta modalidad, la duración máxima de cada actuación será de diez minutos. Los participantes se distribuirán en cinco categorías según su edad, lo que permitirá la presencia de niños, jóvenes, adultos y personas mayores.

La ampliación del tiempo disponible para las actuaciones permitirá que las escuelas desarrollen propuestas coreográficas más completas.

La concejala de Fiestas, Teresa Porras, da a conocer los detalles del Certamen de Baile de Málaga.

La concejala de Fiestas, Teresa Porras, da a conocer los detalles del Certamen de Baile de Málaga. / Edu Rosa Cervantes

Un certamen con más de cuatro décadas de historia en Málaga

El Certamen de Baile Ciudad de Málaga nació por iniciativa de la desaparecida Peña Parque Mediterráneo. Durante sus primeros años se celebró en el Parque del Oeste, donde se consolidó como una cita destacada para las academias y grupos de danza de la ciudad.

En el año 2000, el encuentro se trasladó al Real de la Feria de Málaga, donde permaneció hasta 2012. Entre 2013 y 2015, el bailaor José Lucena, que comenzó su formación artística en este certamen, mantuvo la celebración con la colaboración de Paqui Frías y la Asociación 320 Viviendas.

Desde 2016, la iniciativa cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Málaga y se desarrolla de forma itinerante en espacios como Tabacalera, el Auditorio Municipal Cortijo de Torres y el auditorio Eduardo Ocón.

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La edición número 41 volverá a convertir el Paseo del Parque en un escaparate para el baile tradicional malagueño y las nuevas generaciones de la danza, con acceso gratuito para el público.

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