La foodtruck de hamburguesas 'gourmet' que han abierto en una gasolinera de Málaga dos chefs recomendados por la Guía Repsol: las mejores creaciones desde 6 euros

Algunas de las mejores hamburguesas 'gourmet' de Málaga, nacidas de dos chefs recomendados por la Guía Repsol, se sirven en una foodtruck instalada en una estación de servicio de Puerto de la Torre. Se trata de DUO by Alita, un innovador negocio que abrieron en noviembre de 2025 Álvaro Salido y Tatiana Carvajal, dueños del restaurante Alita en el Soho.

Durante meses, los chefs llevaron adelante los dos restaurantes. Sin embargo, fue en mayo de este año cuando Salido y Carvajal decidieron cerrar el restaurante Alita, recomendado durante dos años consecutivos por la Guía Repsol, en 2025 y 2026.

Tal y como aseguraron los propios creadores, este cierre no era "un adiós, sino un hasta luego".

De Alita Soho a una gasolinera de Puerto de la Torre

Desde ese momento, se centraron de lleno en su foodtruck DUO by Alita, un restaurante sobre ruedas instalado en la gasolinera Vladoil de Puerto de la Torre, en Los Limoneros, que ha conseguido conquistar a malagueños y visitantes con su cuidada oferta gastronómica.

En este establecimiento, los usuarios pueden degustar hamburguesas, pepitos y tartas de queso de primera calidad, pero con precios aptos para todos los bolsillos.

Así, este negocio cuenta con una amplia carta en la que destacan sus hamburguesas, disponibles desde 6 euros y hasta un máximo de 9,50 euros.

Entre ellas destacan la 'Clásica', con carne de ternera 100%, cheddar, cebolla, pepinillo, mostaza y kétchup; 'Duo', con carne de ternera 100%, cheddar, cebolla, pepinillo, salsa DUO y bacon; y la 'Guguita picón', con carne de ternera, cheddar ahumado, cebolla caramelizada, col, rúcula y mojo.

A estas se suman la 'Piquillo cabra', con ternera, cheddar ahumado, sobrasada ibérica, queso crema de cabra y mermelada de piquillo; y 'La Compi', con doble ternera, doble cheddar, cebolla a la plancha y caramelizada, doble salsa, jalapeños y sésamo tostado.

Hamburguesas desde 6 euros y menús completos en esta vía de servicio

Además, a todas las creaciones se les puede sumar, con un extra de entre 0,60 y 1,95 euros, salsa DUO, mojo, mostaza, mayonesa o kétchup, salsa de trufa o extra de carne.

Para quien quiera acompañar estas hamburguesas con bebida y patatas pequeñas haciéndolo menú, puede conseguirlo por un precio total que va desde los 9,90 euros de la 'Clásica' hasta los 13,90 euros de 'La Compi'.

Pepitos, entrantes y patatas con trufa en esta foodtruck de Málaga

Y para quien prefiera los pepitos, puede disfrutar de distintas variedades desde 5 euros y hasta 7,20 euros, como el 'Clásico', con carne de pollo o cerdo, lechuga, tomate y alioli; el 'Serranito', con carne de pollo o cerdo, jamón, pimiento y alioli; 'Pollo Empanado', con pollo empanado, bacon, cebolla caramelizada, lechuga y mayo especial 'mojo'; y 'Campero', con queso, jamón cocido, tomate, lechuga y alioli.

Pero este negocio no solo destaca por sus pepitos y hamburguesas, sino que sus entrantes se han convertido en otros de sus grandes protagonistas, con patatas desde 3 euros, patatas con trufa por 8 euros, alitas coreanas a 5,90 euros, costillas de maíz a 5 euros y fingers de pollo a 5,90 euros.

Tartas de queso y horario de DUO by Alita

Y para completar su carta, esta foodtruck ofrece otro de sus mayores tesoros gastronómicos: las tartas de queso, disponibles desde 4 euros con sabores como la clásica, de pistacho, con dulce de leche, con salsa de galleta Lotus o con Nocilla.

Una amplia carta que se puede degustar de miércoles a domingo de 10.00 a 23.30 horas tanto en el lugar como para recoger o enviar a domicilio.