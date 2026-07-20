¿Estamos dejando de pensar por culpa de la IA? La pregunta que investigan en Málaga alumnos de la UMA

¿Puede la inteligencia artificial ayudarnos tanto que terminemos perdiendo la capacidad de pensar por nosotros mismos? Un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha creado el Club de la IA de la UMA para investigar los hábitos de uso de herramientas como ChatGPT, Gemini o Claude y analizar su posible impacto en la dependencia cognitiva. «Proponemos concienciar y educar en el uso de la inteligencia artificial; no hay que ignorarla, pero sí reflexionar sobre ella», explica su portavoz, Lucía Sáncer.

Los estudiantes utilizan hoy la IA de forma habitual en su formación y en su día a día, como hacemos casi todos ya. Pero quienes están enfocando su futura vida laboral al ámbito de la tecnología han empezado a hacerse preguntas sobre su impacto a nivel cognitivo y también en su propio desarrollo profesional.

El Club de la IA de la Universidad de Málaga reúne ya a una treintena de estudiantes

El Club de la IA de la Universidad de Málaga está formado por alumnos de los grados de Ingeniería del Software e Ingeniería Informática, aunque como explica Lucía Sáncer están abiertos a cualquier persona que quiera unirse y colaborar.

Actualmente, el club está compuesto por una treintena de miembros, pero son una decena los que están impulsando los primeros proyectos desde que empezaron su andadura en abril. Entre ellos, además de Lucía, están los alumnos Celia Sánchez, Francisco de la Torre, Francisco Rosales, Karim Hamdouchi y Víctor Gómez.

Los estudiantes malagueños utilizan ya habitualmente la inteligencia artificial . / Álex Zea

Cuentan con la dirección para sus investigaciones del catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la UMA Francisco Vico, experto en IA y en su aplicación en distintos avances en neurociencia, medicina e incluso culturales.

Alumnos de Informática se preguntan si todavía saben programar sin recurrir a la IA

Estos estudiantes son conscientes de que la IA, cuyo Día Mundial acaba de celebrarse el 16 de julio, ha venido para quedarse y de sus muchos beneficios. En su caso les ayuda, por ejemplo, a programar. Pero su uso implica ciertos riesgos como perder capacidad de pensar por sí mismos.

«Nosotros tenemos que programar mucho y hablando con compañeros dijimos: ‘¿cuánto tiempo llevamos sin programar sin preguntarle algo a la IA o que nos lo corrija?’ Pero luego en el examen no lo tienes y ahí te das cuenta de lo potente que es esta herramienta», afirma esta estudiante de la ETS de Ingeniería Informática.

Tras empezar a hacerse estas preguntas, comenzaron a investigar sobre los efectos de un mal uso de la IA y afirman que «cuando se estudia con ella la retención de conocimiento puede ser menor».

Lucía Sáncer, alumna del grado de Ingeniería del Software en la Universidad de Málaga y portavoz del Club de la IA de la UMA. / La Opinión

«Confiamos demasiado al estudiar con ella y es muy útil. No es como un profesor pero te explica dudas. Pero no hay que caer en el exceso porque retienes menos que cuando piensas por ti solo», apuntan.

Por otra parte, una motivación para crear este Club de la IA también fue la incertidumbre sobre cómo afectará al futuro laboral de estos alumnos.

«Queremos subirnos al carro porque es algo súper interesante para nosotros, pero no sólo como una oportunidad laboral, sino verlo de forma más crítica», afirman.

Una encuesta medirá la posible dependencia cognitiva de la inteligencia artificial

El primer proyecto ha sido la creación de un Observatorio de IA con el objetivo de conocer el uso que se hace de esta tecnología.

Para conseguirlo han planteado un estudio sociológico en forma de encuesta, cuyos resultados enviarán a decanatos y direcciones de centros universitarios para tomar medidas en un futuro.

El estudio se desarrolla en dos ámbitos. Por una parte, la investigación para medir la frecuencia e intensidad con la que se usa la IA, analizar su impacto y detectar posibles indicios de dependencia cognitiva.

La inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta de uso frecuente con aplicaciones como ChatGPT. / David Revenga

Por otro lado, el mero hecho de realizar esta encuesta es un ejercicio de concienciación que puede llevar a reflexionar sobre nuestros hábitos de uso y fomentar un manejo de la inteligencia artificial de forma responsable y crítica.

«Promovemos el concienciar y educar en su uso porque no es una herramienta que haya que ignorar», subraya la portavoz del club.

ChatGPT como apoyo emocional: ¿estamos utilizando la inteligencia artificial como psicólogo?

Cuando usamos la IA no sólo lo hacemos para cuestiones prácticas, sino que hay quien conversa con ella buscando respuestas a estados emocionales o situaciones sentimentales.

Conscientes de esta realidad, los miembros del Club de la IA de la UMA han introducido una parte socio-emocional en su estudio para hacer una radiografía de este aspecto.

«Queremos saber la gente que usa la IA en cierto modo como un psicólogo, cómo se siente después, si les crea una sensación de vacío porque al final no es una persona o si les ha convencido, porque la IA te refuerza positivamente», explica Lucía Sáncer.

Estudiantes en el campus de Teatinos de la Universidad de Málaga, que ya toma medidas sobre el uso de la inteligencia artificial. / Álex Zea

El estudio está dirigido a todo tipo de personas y esperan tener resultados durante el próximo curso académico.

La UMA empieza a regular el uso de la inteligencia artificial en las aulas

La Universidad de Málaga ya ha empezado a tomar medidas para regular el uso de la IA y este nuevo Club quiere ser útil también: «No hay que rechazarla; hay que incorporarla en lo que sea necesario y pueda ayudar realmente».

En el plano personal, Lucía, que estudia segundo en el grado de Ingeniería del Software, afirma que usa la IA desde 2º de Bachillerato, cuando aún no estaba tan desarrollada y ya le parecía «lo más útil del mundo».

Ahora, cree que todos hacemos uso de la inteligencia artificial diariamente «sin darnos ni cuenta». Aunque le asusta un poco cómo influirá en sus opciones profesionales, cree que es «una gran oportunidad».

Como portavoz del Club de la IA de la UMA invita a todo el mundo a participar en esta encuesta, «no sólo por los resultados, sino porque creemos que la hemos planteado de forma que puede concienciarte para hacer un uso responsable de la herramienta y para aprender más sobre ella».