Accidente mortal
Detenido un hombre en relación con el accidente mortal de un motorista en Marbella
El arrestado ha dado positivo en sustancias estupefacientes tras el siniestro ocurrido en la urbanización Lomas de Río Verde
EP
La Policía Local de Marbella ha detenido este lunes a un hombre en relación con el accidente de tráfico en el que un motorista, de 31 años, ha perdido la vida en la citada localidad.
Así, según han indicado a Europa Press fuentes cercana a la investigación, el arrestado ha dado positivo en sustancias estupefacientes.
Choque entre una moto y un turismo
Los hechos han tenido lugar sobre las 06.45 horas cuando varios testigos comunicaron al teléfono 112 el choque entre un turismo y una moto en la urbanización Lomas de Río Verde en el citado municipio malagueño. Según los testigos, el motorista cayó al suelo gravemente herido tras el golpe.
Hasta el lugar se desplazaron los servicios médicos y la Policía Local. A pesar de los esfuerzos de los sanitarios, no se pudo hacer nada por salvar la vida del hombre de 31 años, que falleció sin que diera lugar a traslado.
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