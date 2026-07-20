Detenido un hombre en relación con el accidente mortal de un motorista en Marbella

La Policía Local de Marbella ha detenido este lunes a un hombre en relación con el accidente de tráfico en el que un motorista, de 31 años, ha perdido la vida en la citada localidad.

Así, según han indicado a Europa Press fuentes cercana a la investigación, el arrestado ha dado positivo en sustancias estupefacientes.

Choque entre una moto y un turismo

Los hechos han tenido lugar sobre las 06.45 horas cuando varios testigos comunicaron al teléfono 112 el choque entre un turismo y una moto en la urbanización Lomas de Río Verde en el citado municipio malagueño. Según los testigos, el motorista cayó al suelo gravemente herido tras el golpe.

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Hasta el lugar se desplazaron los servicios médicos y la Policía Local. A pesar de los esfuerzos de los sanitarios, no se pudo hacer nada por salvar la vida del hombre de 31 años, que falleció sin que diera lugar a traslado.