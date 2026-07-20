Dos detenidos en Málaga por sustraer pollos de rapaces protegidas y venderlos como crías de cautividad

La Guardia Civil ha detenido en Málaga dos personas por presuntamente sustraer polluelos de aves rapaces durante los periodos de reproducción con el objetivo de introducirlos en el mercado con documentación falsa.

La Comandancia de Málaga ha informado este lunes de que informaciones procedentes del sector cetrero pusieron a los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) al tanto de un grupo de personas que, "año tras año", coincidiendo con los periodos de crianza de especies como el azor común (Accipiter gentilis) y el gavilán común (Accipiter nisus), batían distintas zonas boscosas para el expolio de pollos de los nidos. "Tenían un gran conocimiento de las especies afectadas y se desplazaban de forma coordinada a zonas forestales durante la primavera", han explicado en un comunicado.

Los registros revelaron anotaciones manuscritas y croquis con la ubicación de los nidos para su expolio

De pollos silvestres a criados en cautividad

Una vez localizados los nidos, accedían a los árboles y sustraían los polluelos, dejando siempre algún ejemplar para que el año siguiente las aves continuaran con su ciclo de cría en el mismo punto. Para dar apariencia legal al origen ilícito de estas aves, que están incluidas en los máximos niveles de protección de la normativa comunitaria e internacional (Convenio CITES), la Guardia Civil explica que utilizaban un criadero autorizado de estas mismas especies de rapaces. "Allí los polluelos eran provistos de anillas metálicas cerradas de marcaje y confeccionaban certificados y documentos de cesión mercantil falsos, para hacer pasar los ejemplares silvestres como supuestos nacimientos legales en cautividad a partir de parejas de aves reproductoras del centro. Las pesquisas han revelado que con esta documentación falsificada procedían a su introducción en el mercado comercial "a precios muy elevados" pese a que e la normativa CITES prohíbe expresamente el comercio de estas especies procedentes del medio natural. Los investigadores realizaron numerosos dispositivos de vigilancia que culminaron con la localización de los sospechosos un paraje forestal de la sierra de Alhaurín el Grande.

Dos crías en una mochila

Al interceptar el vehículo en el que circulaban los sospechosos, los guardias localizaron en una mochila dos crías de gavilán desprovistas de anillas o marcado reglamentario ocultas en el interior que presuntamente acababan de ser expoliadas de sus nidos. "También hallaron diez anillas metálicas preparadas para ser implantadas en las aves para simular su procedencia lícita", han detallado. El hallazgo supuso la detención de las dos personas y al registro, previa autorización judicial, de sus domicilios y del núcleo zoológico implicado, donde se encontró "documentación, anotaciones manuscritas y croquis de la situación de los nidos para su expolio". También se efectuó la toma de muestras de ADN de las aves para el análisis de las mismas por el Laboratorio del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil para verificar la falta de parentesco entre las crías expoliadas y las parejas reproductoras del centro. A los arrestados se les investiga por un delito contra la fauna y otro de falsedad documental.

Devueltos a su nido

Finalmente, los agentes organizaron un dispositivo para la reintroducción inmediata al medio natural de las aves recuperadas, siendo necesaria la intervención del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) para devolver al nido a los polluelos, ya que se encontraba a unos 15 metros de altura sobre la copa de un árbol. La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo ha coordinado las actuaciones.