Un estudio revela que el 70% de malagueños vive en barrios con promedio de renta baja

Casi el 70% de la población de Málaga capital reside en secciones censales que, de media, se sitúan en el nivel de rentas bajas de la ciudad, según el Catálogo de Barrios Vulnerables, que cada diez años realiza la Universidad Politécnica de Madrid a partir de datos del censo de población y vivienda de 2021 del Instituto Nacional de Estadística (INE). Este trabajo, que ha sido realizado entre 2022 y 2026, recoge que 312 de las 436 secciones censales que hay en la ciudad (es decir, un 72% de las mismas) se englobarían en ese tramo de rentas más reducidas, reuniendo a 403.885 de los 578.063 habitantes con los que cuenta Málaga. Las secciones censales son una división territorial que realiza el INE.

El estudio, cuyo catálogo de barrios ya fue recogido por este periódico este pasado mayo, utiliza una estructura de rentas por deciles que denomina ‘rentas bajas’ a aquellas por unidad de consumo por debajo del entorno de los 19.500 euros de ingresos anuales, mientras que las ‘rentas medias’ se situarían entre los 19.500 y los 30.200 euros y las ‘rentas altas’ superarían esa cifra. La unidad de consumo es un concepto que se usa internacionalmente para una mejor comparación de los ingresos individuales según distintos tipos de hogar, puesto que tiene en cuenta economías de escala.

La renta por unidad de consumo de un hogar se construye como la renta neta generada por todos los contribuyentes del hogar dividido por el total de unidades de consumo de ese hogar.

En este estudio, a Málaga se la engloba en el grupo de municipios españoles que tiene entre el 50% y el 80% de las secciones censales por debajo de esos 19.479 euros y una presencia entre el 20% y el 50% de secciones censales cuya media de renta se sitúa entre los 19.479 y los 30.229 euros.

¿En qué zonas de Málaga se englobarían principalmente las rentas bajas de Málaga? Con sus distinas gradaciones, el mapa de este estudio coloca a diversas secciones censales de amplias zonas como Cruz de Humilladero, Bailén-Miraflores, Palmilla, Cudad Jardín, Carretera de Cádiz, una parte de Churriana o Campanillas.

En el tramo de rentas medias se situarían así otras 99 secciones censales de Málaga (un 22,7% del total de las mismas), donde reside una población de 142.449 personas (que representan un 24,6% de la población). Las secciones censales incluidas en el promedio de esta horquilla corresponden a varias zonas del Centro, Teatinosy Colonia de Santa Inés, Atabal, el litoral oeste de Málaga (calle Pacífico o la zona del Carpena) o Pedregalejo y El Candado.

Finalmente, y en lo referente a las rentas altas, estas corresponderían a 23 secciones censales (un 5% de las que hay en Málaga) que reúnen a 30.148 residentes (el 5,2% de la población). Corresponden a zonas como La Malagueta, El Limonar, Cerrado de Calderón o alguna sección específica del entorno del Centro Histórico.

Posición en Andalucía

Málaga sería así la capital andaluza, según este estudio, con más porcentaje de secciones censales en el tramo ide rentas bajas con el citado 72%, una tasa por delante de Huelva (70,6%), Córdoba (67,6%), Torremolinos (67,4%), Almería (66,4%), Cádiz (58,9%), Sevilla (53,7%), Jaén (50,6%) y Granada (42,2%).

Estos datos de renta aparecen en el Catálogo de Barrios Vulnerables, una herramienta que parte del Observatorio de la Vulnerabilidad Urbana y fruto de sucesivos convenios entre la Universidad Politécnica de Madrid y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

El Catálogo de Barrios Vulnerables se ha realizado desde su creación a partir de los datos de los Censos de Población y Viviendas de 1991, 2001, 2011 y 2021.