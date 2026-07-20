Hallan en Antequera el cadáver de una mujer apuñalada tras arrojarse su pareja al vacío

El cadáver de una mujer de 30 años ha sido hallado en una vivienda de Antequera con lesiones de arma blanca poco después de que su pareja se haya precipitado desde el inmueble en el que residían. Según fuentes cercanas al caso, todo apunta a que el hombre, de 36 años, habría agredido en el cuello a la joven con un arma blanca y después se ha suicidado. Ambos tenían dos hijos en común de 4 y 7 años.

Los hechos han trascendido sobre las 14.00 horas con el hallazgo del cuerpo precipitado del varón en la vía pública. Al identificar el cuerpo del fallecido, la Policía Nacional ha comprobado que había estado en el programa de protección de víctimas de violencia de género Viogen como presunto agresor, por lo que inmediatamente han intentado ponerse en contacto con la mujer. Al no responder al teléfono, el operativo se ha trasladado a la vivienda y han hallado el cadáver de María con lesiones de arma blanca. La Comisaría Provincial asegura que no se descarta que se trate de un nuevo caso de violencia de género.

Denuncia en 2023

Las primeras gestiones policiales han revelado que María denunció a Antonio en 2023 por un episodio de maltrato. Sin embargo, fuentes consultadas aseguran que el expediente Viogén cesó la pasada semana de mutuo acuerdo y con el conocimiento de un juzgado de Antequera. Las fuentes añaden que parecían reconciliados y que la pasada primavera pasaron unos días en un hotel de Torremolinos.

Siete mujeres asesinadas en Málaga en lo que va de año

De confirmarse la naturaleza machista de este crimen, sería el sexto crimen vinculado a la violencia de género con siete fallecidas registrado en lo que va de año en la provincia de Málaga, ya que en el de Mijas de hace un par de semanas una mujer y su hija fueron presuntamente asesinadas por la pareja del primero. Días antes, la Guardia Civil y la Policía Nacional esclarecieron la desaparición de Cristina, una vecina de Málaga de 35 años a la que su familia perdió todo rastro en abril y cuyo cuerpo fue finalmente localizado en un pozo de Rincón de la Victoria.

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En junio, un hombre se quitó la vida después de matar a tiros a su mujer en La Palmilla y en enero otro se entregó tras presuntamente acabar con su pareja en Alhaurín el Grande.