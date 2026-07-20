Dos investigados en una autoescuela de Málaga por dar clases teóricas con una profesora sin titulación

La Guardia Civil investiga a una mujer que presuntamente daba clases en una autoescuela de Málaga sin titulación, delito que atribuyen al dueño del centro de formación junto al de estafa a los alumnos. Según ha informado este lunes la Comandancia de Málaga, el Grupo de Investigación y Análisis del Tráfico (GIAT) del Subsector de Tráfico detectó en una inspección realizada el pasado 13 de mayo en un centro de formación de conductores que una mujer que ofrecía clases teóricas para la obtención del permiso de conducir de la clase B sin la titulación exigida para ejercer, situación que supondría un delito de intrusismo profesional recogido en el artículo 403 del Código Penal, que contempla penas de prisión de seis meses a dos años.

Esto llevó a los agentes a investigar también al titular de la autoescuela como coautor del delito de intrusismo profesional y como autor de un supuesto delito de estafa, ya que había alumnos que habían pagado un bono para recibir un cursillo intensivo con una persona no cualificada. En este caso, el Código Penal establece unas penas prisión de tres meses a tres años.

Profesión regulada

La Guardia Civil recuerda que la práctica de la docencia en formación vial en escuelas privadas de conductores requiere estar en posesión de un certificado de aptitud de profesor de formación vial, de profesor de escuelas particulares de conductores o del título de Técnico Superior en Formación para la movilidad segura y sostenible.