"Llevo siete años con grietas y no puedo dormir": los vecinos de Carranque piden un estudio del subsuelo que el Ayuntamiento rechaza

"El problema no lo tengo yo, el problema está afuera, en los subsuelos". Isabel Torres lleva siete años viendo cómo las grietas de su casa, en la barriada de Carranque, reaparecen por mucho que las repare. Vive justo al lado del colegio Domingo Lozano, cerrado desde hace tres años por daños estructurales que obligaron a clausurarlo. "Yo mi casa la voy arreglando, pero la arreglo y me vuelven a salir grietas por el mismo sitio", ha explicado hoy en la Comisión de Pleno de Urbanismo, donde ha relatado noches enteras sin poder dormir por los ruidos de la estructura de su vivienda: "eso es infernal. Y por la mañana me levanto y vuelvo a mirar las grietas y están en el mismo sitio, pero más grande".

Torres es viuda desde hace tres años y medio. Hasta entonces era su marido quien reparaba las grietas cada vez que aparecían; desde su muerte, ella sobrevive con una pensión de 620 euros al mes, que no le alcanza para afrontar las obras que necesita su casa. Ha pedido presupuestos, pero no puede pagarlos. Y denuncia que sus solicitudes de ayuda han sido rechazadas por motivos administrativos (la falta de firma digital o la presentación fuera de plazo) mientras las grietas de su casa siguen creciendo.

Vecinos de Carranque calculan que la mitad del barrio sufre grietas. Asociación Proyecto Carranque / Alfonso Vázquez

Un problema que se repite por todo el barrio

Su caso no es aislado. El presidente de la Asociación Proyecto Carranque, Juan Carlos Campoy, ha señalado que existen "dos zonas cero" en la barriada (el entorno del colegio Domingo Lozano y un edificio municipal clausurado en la Avenida de Andalucía) y ha reclamado una investigación sobre lo que está ocurriendo bajo el suelo del barrio. "Sabemos que el terreno es arcilloso, pero para que el terreno arcilloso sea peligroso necesita agua y no sabemos de dónde sale esa agua", ha advertido, apuntando a la sospecha de que edificios sin conexión a la red pública de saneamiento puedan estar filtrando agua al terreno.

Campoy ha sido crítico con las actuaciones desarrolladas hasta ahora por el Instituto Municipal de la Vivienda y por la Junta de Andalucía, a las que ha calificado de simples "parcheos": "Si no sabes cuál es el problema real, las medidas que vas a tomar probablemente no funcionen". Ha recordado además que Carranque tiene protección patrimonial de grado 1, lo que obliga a las administraciones a conservarla, y ha denunciado el estado de los muros de la plaza de Pío XII, "completamente agrietados" y, a su juicio, un peligro que no corresponde arreglar a los vecinos.

También ha reclamado una solución para el antiguo Cine Carranque, por temor a que la pérdida de protección patrimonial de algunos inmuebles termine facilitando su demolición, algo que, según él, ya ha ocurrido en otra barriada de Málaga. "Fíjense que hay grietas que empiezan en un edificio y terminan en el edificio de enfrente", ha subrayado. "No es un problema de mantenimiento, es un problema de estructura".

La moción que pedía un diagnóstico integral, rechazada en la Comisión

Estas reclamaciones vecinales son las que recogía la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista, que pedía al Ayuntamiento la redacción urgente de un estudio geotécnico integral de la barriada y, a partir de sus conclusiones, un Plan Integral de Regeneración dotado presupuestariamente. El texto reclamaba también un diagnóstico de las infraestructuras hidráulicas subterráneas, un plan extraordinario de mantenimiento urbano, un programa de conservación del patrimonio arquitectónico y la recuperación del antiguo Cine Carranque, además de actuar sobre el CEIP Domingo Lozano y sobre la falta de sombra en los parques infantiles.

De los nueve puntos de la moción, la comisión solo ha aprobado dos, por unanimidad: la actuación sobre el CEIP Domingo Lozano y la instalación de zonas de sombra en los parques infantiles. El resto, incluido el estudio geotécnico, que era la petición central de los vecinos, ha sido rechazado.

Vecinos de Carranque calculan que la mitad del barrio sufre grietas. Asociación Proyecto Carranque / Alfonso Vázquez

La respuesta del Gobierno municipal: "Solo el 13% del barrio tiene problemas estructurales"

El concejal de Vivienda, Francisco Pomares, ha defendido la gestión municipal en el barrio aportando cifras para relativizar el alcance del problema. Según ha explicado, Carranque tiene 2.112 viviendas en 169 edificios y 554 viviendas unifamiliares, de las cuales 270 (el 13%) presentan problemas estructurales graves, derivados, a su juicio, del movimiento de un terreno arcilloso en zonas muy determinadas.

El edil ha repasado el historial de actuaciones: una rehabilitación de la Junta de Andalucía entre 1990 y 2008 que, ha reconocido, resultó "una chapuza" en varios edificios, y un nuevo plan puesto en marcha desde 2016 con una inversión conjunta de 9,8 millones de euros. Según sus datos, una segunda fase ya en marcha rehabilitará 14 edificios y tres casas mata a partir de septiembre, y otros cinco edificios han recibido una subvención directa municipal de 1,3 millones de euros. Pomares ha defendido que, una vez ejecutadas estas actuaciones, el barrio alcanzará "casi el noventa y tantos por ciento" de rehabilitación y ha pedido "respeto para el trabajo profesional" de los técnicos que han estudiado el terreno hasta ahora.

El PSOE acusa a Pomares de "falta de respeto" hacia los vecinos

El portavoz socialista, Mariano Ruiz Araújo, ha insistido en que el caso de Isabel Torres "no es un caso aislado" y ha reprochado al Ayuntamiento que nunca haya encargado "un verdadero diagnóstico de la situación". "Cada cierto tiempo el Ayuntamiento anuncia una inversión, anuncia una rehabilitación, apuntala un edificio, pero unos meses después las grietas vuelven a aparecer", ha afirmado. Lo ha comparado con una consulta médica: "Cualquier médico, antes de atacar una enfermedad, antes hace un diagnóstico", para defender que el estudio geotécnico debía ser la prioridad antes de seguir invirtiendo en reparaciones puntuales.

El tono ha subido cuando Ruiz Araújo ha respondido directamente a Pomares por hablar de "chapuza" y por calificar de "personajes" a algunos vecinos críticos con los estudios técnicos. "No sé cómo se atreve usted a hablar de chapuzas e incluso calificar a algunos vecinos de personajes, eso es una falta de respeto absoluta", le ha reprochado, exigiéndole que "pida perdón en el uso de la palabra".

Los vecinos, sin respuesta

Pese al respaldo unánime a dos medidas menores, la actuación sobre el colegio Domingo Lozano y la instalación de sombra en los parques infantiles, la principal reivindicación de los vecinos de Carranque sigue sin resolverse: conocer de una vez qué está causando las grietas que llevan años reapareciendo en sus viviendas.