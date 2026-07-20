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Nicky Jam, María Becerra y Kapo suenan en Málaga este verano: entradas, fechas y horarios

El recinto Marenostrum Fuengirola acogerá una nueva edición del evento musical que combina conciertos de artistas de primer nivel con la experiencia de playa

Vibras España Marenostrum de Fuengirola en su edición de 2024

Vibras España Marenostrum de Fuengirola en su edición de 2024 / L.O.

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Adrián Torres Postigo

Adrián Torres Postigo

Málaga

El recinto Marenostrum Fuengirola volverá a convertirse en el epicentro de la música latina el próximo 2 de agosto con una nueva edición de Vibras España. El festival, organizado por la promotora AP Live, estará encabezado por Nicky Jam, María Becerra y Kapo, tres de los grandes referentes actuales del género.

Tras el éxito cosechado en ediciones anteriores, el evento regresa a la Costa del Sol con una propuesta renovada que combina música en directo, playa y una experiencia pensada para disfrutar más allá de los conciertos. El espacio, situado a los pies del castillo Sohail, el 2 de agosto abrirá las puertas del evento a partir 18.00 horas.

Tres figuras de la música urbana

El escenario Unicaja acogerá, uno de los artistas más esperados en esta edición. El cantante puertorriqueño, Nicky Jam, encabezará un cartel que toma el relevo de figuras como Maluma. protagonista del festival en 2024, y Manuel Turizo, que actuó en la edición de 2023.

Maluma conquista el Vibras Marenostrum de Fuengirola

Maluma en la edición de 2024 del Vibras España en el Marenostrum de Fuengirola / L.O.

También se subirá al escenario la argentina María Becerra, que el pasado 19 de julio interpretó el Himno Nacional Argentino antes de la final del Mundial de 2026 entre Argentina y España. La artista prensentará en Málaga su nuevo proyecto, Quimera, y repasará algunos de los temas más conocidos de su carrera, entre ellos Qué Más Pues? o Miénteme.

El cartel se completa con el colombiano Kapo, que regresará a Málaga convertido en una de las voces emergentes con mayor proyección de la música latina. Conocido internacionalmente por canciones como UWAIE o OHNANA, el artista se encuentra inmerso en la gira Afro Rosa, con la que presenta su úlitmo trabajo Por si alguien nos escucha.

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Entradas para Vibras España

Todavía quedan entradas disponibles para el festival, que se celebrará del 2 de agosto en el Marenostrum Fuengirola. Las localidades pueden adquirirse a través de las plataformas oficiales del recinto, con precios que rondan desde los 77 euros en grada, 66 euros en pista y 99 euros en 'Frontstage'.

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