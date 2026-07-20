Obras nocturnas en la A-357 de Málaga: asfaltado de diez kilómetros y reducción de carriles

La Consejería de Fomento y Movilidad de la Junta de Andalucía ha iniciado las obras de renovación del firme de la autovía A-357, uno de los principales accesos a Málaga desde el Valle del Guadalhorce. La intervención abarcará un tramo de diez kilómetros y cuenta con un presupuesto de tres millones de euros.

Los trabajos se ejecutarán principalmente en horario nocturno, con el objetivo de reducir las molestias en una carretera que soporta diariamente alrededor de 74.000 vehículos. Durante las actuaciones será necesario reducir el número de carriles disponibles, por lo que se recomienda circular con precaución y atender a la señalización provisional.

Primeros trabajos entre Málaga capital y Málaga Tech

La renovación del asfalto ha comenzado en la calzada que discurre desde Málaga en dirección a Campillos. La primera fase se concentra en el tramo comprendido entre la capital y el entorno de Málaga TechPark, aunque la intervención prevista alcanzará los dos sentidos de circulación.

La Junta pretende mejorar tanto la seguridad como la comodidad de los desplazamientos en una vía que conecta Málaga con numerosos municipios del Valle del Guadalhorce. La intensidad del tráfico ha llevado a la Consejería a programar las tareas durante la noche para limitar su impacto sobre la movilidad diaria.

Asfaltado nocturno en la A-357 de Málaga. / L.O

Uno de los accesos con más tráfico de Andalucía

El consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet, ha señalado que el Plan de Asfaltado ha comenzado en este punto por tratarse de «uno de los accesos con más tráfico no sólo de Málaga, sino de toda Andalucía».

Muñoz-Atanet ha destacado que se trata de «una inversión de gran calado» que permitirá mejorar las prestaciones de la autovía y el confort de los conductores que utilizan diariamente la A-357 para entrar o salir de Málaga.

La mejora de la A-357 se suma al carril BUS-VAO

La renovación del firme se añade a otras actuaciones realizadas recientemente en esta autovía. Entre ellas figura la puesta en servicio del carril BUS-VAO de acceso a Málaga, que contó con una inversión de 8,5 millones de euros y permitió habilitar un carril adicional de entrada a la capital.

También se han iniciado las obras para convertir en autovía un nuevo tramo de cuatro kilómetros de la A-357, situado entre Casapalma y Cerralba. Este proyecto cuenta con un presupuesto de 51 millones de euros y busca mejorar la capacidad y la seguridad de la conexión por carretera.

Asfaltado nocturno en la A-357 de Málaga. / L.O

El Plan de Asfaltado destina 17,5 millones a Málaga

La Junta de Andalucía ha previsto una inversión extraordinaria de 151,5 millones de euros para mejorar los firmes de las carreteras autonómicas. De esa cantidad, 17,5 millones se destinarán a actuaciones en la provincia de Málaga.

El objetivo del programa es recuperar los tramos más deteriorados de la red viaria y garantizar unas condiciones adecuadas de seguridad y comodidad para los usuarios. Las intervenciones se centrarán especialmente en carreteras con desperfectos o una elevada intensidad de circulación.

Reparación de baches, pavimento y señalización

El plan contempla trabajos como la reparación de baches y blandones, el fresado y reposición del pavimento, la recuperación de las capas inferiores del firme y el extendido de nuevas mezclas bituminosas.

También incluye el repintado de la señalización horizontal, la reposición de elementos de contención y balizamiento, la renovación de juntas de dilatación y la sustitución de espiras instaladas en las estaciones de aforo.

Una carretera clave para el Valle del Guadalhorce

La A-357 entre Campillos y Málaga tiene una longitud aproximada de 69 kilómetros. Parte de las estribaciones de la Serranía de Ronda, atraviesa el entorno del embalse del Guadalhorce y recorre la Hoya de Málaga y el Valle Bajo del Guadalhorce hasta enlazar con la A-7 cerca de la capital.

Esta carretera constituye una conexión fundamental para municipios como Campillos, Pizarra, Álora y Cártama, cuyos residentes la utilizan para desplazarse hacia Málaga y la Costa del Sol. Las obras de asfaltado y ampliación forman parte de las actuaciones previstas para reforzar la movilidad en este corredor.