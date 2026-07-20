Las obras del paseo marítimo de Pedregalejo se retrasan hasta noviembre y el proyecto ya roza los 6,5 millones de euros

La reforma del paseo marítimo de Pedregalejo no estará terminada este verano, como se había prometido, ni siquiera a finales de año, como se llegó a anunciar hace apenas unos días. El Ayuntamiento de Málaga ha confirmado que los trabajos se alargarán ahora hasta noviembre, tres meses más de lo previsto inicialmente, y que el coste total de la actuación superará ya los 6,5 millones de euros, muy por encima de los 5,7 millones con los que se adjudicó la obra.

El nuevo retraso llega de la mano de una modificación del proyecto valorada en 857.000 euros, destinada a reforzar el saneamiento, mejorar la accesibilidad y añadir elementos vinculados a la identidad del barrio, como la iluminación de las barcas de los espeteros. La concejala de Urbanismo, Carmen Casero, ha explicado que se trata de mejoras técnicas que no estaban contempladas en el proyecto original, pero que han ido surgiendo sobre la marcha y que el Ayuntamiento considera imprescindibles para completar la obra con garantías.

Obras de remodelación del paseo marítimo de Pedregalejo y El Palo / Álex Zea

Una tubería de gas no prevista, en el origen del retraso

Detrás del nuevo calendario hay, sobre todo, un problema de planificación previa: lo que hay bajo tierra no coincide del todo con lo que marcaban los planos. La concejala de Sostenibilidad Medioambiental, Penélope Gómez, ha reconocido que durante la ejecución de los trabajos se detectó que la ubicación real de algunas instalaciones de servicios no se ajustaba a la información de partida, algo que atribuye a la complejidad propia de este tipo de obras.

Ese desajuste ha obligado a cambiar de sitio la nueva arqueta del sistema de saneamiento, prevista junto a la plaza Miguelito El Cariñoso, donde se ubica la estación de bombeo de aguas residuales que da servicio a toda la zona este de la ciudad. El Ayuntamiento ha aprovechado el cambio para mejorar esta infraestructura con materiales antivibratorios, una envolvente de alta densidad, una tapa hermética y un sistema de extracción de olores, con el objetivo declarado de reducir molestias a vecinos y negocios cercanos.

El problema afecta especialmente a la hamburguesería Mafalda, uno de los negocios más conocidos del paseo. Según ha denunciado su propietaria, la nueva ubicación prevista para la bomba de aguas residuales queda justo bajo la zona donde estaba su terraza, después de que aparecieran durante la obra otros servicios no recogidos en los planos iniciales, entre ellos una conducción de gas, que también ha obligado a rediseñar parte del proyecto.

El Ayuntamiento habla de "buen ritmo" pese al retraso

Pese al nuevo calendario, el Ayuntamiento insiste en que la obra avanza con normalidad. Según los datos aportados por el Consistorio, ya se han pavimentado cerca de 12.800 metros cuadrados, en torno al 70% de la superficie total del paseo. Aun así, desde Urbanismo advierten de que ese porcentaje no significa que la actuación esté cerca de terminar: todavía faltan las pérgolas, el mobiliario urbano, la reposición de elementos afectados por las obras y toda la parte incluida en el nuevo modificado.

El concejal del distrito Este, Carlos Conde, ha subrayado la complejidad de ejecutar una obra de este tipo en un espacio donde conviven a diario vecinos, terrazas, comercios, visitantes y trabajadores del litoral. Conde ha destacado que 33 de los 36 negocios del entorno han podido seguir abiertos durante casi toda la obra, y ha defendido que los trabajos se han adaptado a las necesidades de los hosteleros, con reuniones periódicas con empresarios y vecinos desde el inicio del proyecto. El concejal admite que una actuación de esta envergadura genera molestias, pero rechaza que pueda hablarse de un cierre del paseo, y asegura que la actividad hostelera se mantiene con relativa normalidad.

Obras de remodelación del paseo marítimo de Pedregalejo y El Palo / Álex Zea

Otras mejoras incluidas en el modificado

Además de las actuaciones en saneamiento, la modificación del proyecto recoge otros cambios ya avanzados por el propio Ayuntamiento: la instalación de un alumbrado de acceso a la playa con farolas de 8 metros en lugar de los 12 metros previstos inicialmente, por exigencia de la Demarcación de Costas de Andalucía; la reordenación del drenaje de la calle Venezuela, con dos tuberías de 600 milímetros en lugar de una de 800; la adaptación de uno de los aseos públicos para personas ostomizadas; y la homogeneización de los cinco quioscos del paseo, que tendrán una misma estructura metálica con portones, mostradores y altillo.

Meses de incertidumbre para los negocios de la zona

La ampliación del plazo llega tras meses de preocupación entre los comercios de Pedregalejo. El caso más visible sigue siendo el de Mafalda, que lleva cerrada desde marzo por la retirada de su terraza y que ha denunciado la falta de una fecha clara para poder reabrir, con parte de su plantilla afectada mientras dura la espera.

A ese cierre se suman otros ya conocidos en la zona: el del histórico chiringuito Miguelito El Cariñoso, que puso fin a 50 años de actividad coincidiendo con el inicio de las obras; el de la Coctelería Vox, cerrada desde hace meses sin fecha de reapertura; y los cierres temporales, ya superados, de Las Palmeras, Los Cuñaos y Kanaloa, que lograron reabrir tras varias semanas parados pero arrastrando las pérdidas del periodo de inactividad. Según la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos), la suma de cierres y caída de actividad pone en riesgo hasta 300 empleos vinculados al paseo marítimo.