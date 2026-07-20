La playa virgen de Málaga que casi nadie conoce y es perfecta para el buceo por su rico fondo marino: está en una reserva natural rodeada de vegetación

Con la mayoría de arenales de Málaga convertidos en destinos masificados por la llegada de turistas para la temporada de verano, encontrar en la provincia costas escondidas sin apenas bullicio se ha posicionado como uno de los mayores retos de los malagueños. Sin embargo, para ellos aún existen enclaves como la playa de las Alberquillas, en Nerja, un paraíso natural repleto de vegetación con baja ocupación.

A pesar de situarse a escasos diez minutos del centro de Nerja, esta playa ha conseguido evitar la saturación turística y mantenerse como una joya oculta rebosante de belleza y tranquilidad.

Una playa rodeada de vegetación en los Acantilados de Maro

Localizada en dirección a las famosas Cuevas de Nerja, este litoral se encuentra en la reserva natural de los Acantilados de Maro, lo que hace que esté rodeado de una inmensa masa de vegetación únicamente interrumpida por la arena fina de la playa.

Playa de las Alberquillas, en Nerja, el litoral casi virgen desconocido para los turistas con aguas cristalinas y el fondo marino más hermoso / Diputación de Málaga

A su alrededor, apenas se encuentran construcciones al ser considerado reserva natural, lo que provoca que esta costa no cuente con la mayoría de servicios de los que disponen otros litorales.

Un manantial natural como única ducha en Nerja

Esto hace que la única ducha que existe en el recinto está creada a partir de un manantial natural que fluye de las propias montañas.

Pero, en lugar de una desventaja, este es uno de los motivos que ha permitido que la playa de las Alberquillas siga siendo un lugar reservado principalmente para malagueños y vecinos de la zona, evitando así la masificación y manteniéndose como un vergel de tranquilidad y relajación.

Acceso a pie y baja ocupación durante el verano en esta playa malagueña

Lo mismo ha ocurrido con el hecho de tener que bajar a pie hasta la playa, como ocurre con el resto de playas del Paraje Natural Maro-Cerro Gordo, que provoca que la mayoría de visitantes acudan a otros arenales más cómodos y de fácil acceso.

Pero, además, este enclave destaca por el rico y hermoso fondo marino que presenta que, sumado a las aguas cristalinas del mar, hace que este sea un lugar idóneo para el buceo y el snorkel.

Nudismo, naturaleza y la Torre del Río de la Miel en Nerja

De igual modo, al tratarse de una playa aislada con baja ocupación, es común la práctica del nudismo y el naturismo en su entorno natural.

Esta costa también cuenta con la particularidad de estar conectada con la playa del Molino de Papel por los restos de la Torre del Río de la Miel, una antigua torre vigía construida en el siglo XVIII para la defensa del territorio.

Cómo llegar a la playa de las Alberquillas desde Málaga y Nerja

Para llegar a esta playa desde Málaga centro, es necesario tomar la A-7 hasta la salida 295 N-340a/Costa/Nerja/Maro, para después coger la N-340 hasta esta costa situada en dirección a las Cuevas de Nerja, que habrá que dejar atrás.

En el caso de salir desde Nerja, solo será necesario realizar un trayecto de diez minutos desde el centro. Para ello, hay que dirigirse hacia la Nacional 340 en dirección Almuñécar. A 200 metros del punto kilométrico 299, estará el desvío a la derecha para llegar a la playa de las Alberquillas.