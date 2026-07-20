Yo soy Tú: la red solidaria que alimenta y acompaña a dos mil personas en Málaga

Es todavía temprano y el barrio de Miraflores de los Ángeles de la capital malagueña inicia su actividad una mañana de verano que promete ser muy calurosa. En la calle Moreno Nieto, a la altura del número 18, sorprenden al viandante que por allí transita los aromas de una cocina próxima y cercana en la que se trabaja desde muy temprano elaborando platos de comida. Muchos platos de comida.

La cocina pertenece a Yo Soy Tú, organización solidaria fundada hace trece años (marzo de 2013) por Emilio Gómez Ojeda, militar retirado con muchos años desempeñados como jefe de servicio de alimentación en La Legión y vecino del barrio, y que desde una década (2016) reparte raciones de comida a sus usuarios entre otras muchas acciones.

En la actualidad, aproximadamente son 2.000 personas al día las que se benefician de los platos elaborados (se entregan a primera hora desayunos a los escolares, personas en riesgo de exclusión social y los que pasan las noches al raso y luego los platos que constituyen la comida). Es allí mismo donde se reciben los alimentos, se organizan las existencias y se preparan las raciones que horas más tarde llegarán a familias, menores, personas mayores, migrantes y ciudadanos sin hogar. Según datos de la propia asociación, se reparte comida para usuarios de más de veinte nacionalidades y de todos los distritos de la capital malagueña. «Si exceptuamos a Cáritas, que tiene 7.000 comedores repartidos por todo el país, el de Yo soy Tú es el único comedor en España que en un solo espacio da de comer a 2.000 personas», revela orgulloso Emilio.

La asociación Yo soy Tú se encuentra en la calle Romero Nieto, 18, en Miraflores de los Ángeles / ALEX ZEA

Una maquinaria solidaria que comienza en la cocina

«Al iniciar la actividad -relata Gómez Ojeda- yo cocinaba primero en mi domicilio, luego alquilé este local para dar de comer físicamente a nuestros usuarios en dos turnos llegando a alcanzar las 200 comidas al día. En 2020 todo se fue al traste con la pandemia porque empezamos a atender a muchísimas más familias, lo que nos obligó a transformar el comedor en una gran cocina para poder dar comida a las dos mil personas que atendemos hoy en día. De este modo se evitaban las largas colas ante nuestro local porque una sola persona puede recoger todas las raciones de su unidad familiar», comenta.

María José Leiva, vicepresidenta de la entidad, profesional de la Ayuda a Domicilio que se encuentra en excedencia durante este año para dedicarse en cuerpo y alma a Yo soy Tú, reconoce que es muy difícil desvincularse cuando se baja al barro de la solidaridad y explica que la labor diaria exige mucha más organización de la que se percibe desde fuera. «No se trata únicamente de cocinar: hay que recoger y clasificar las donaciones, diseñar los menús con los productos disponibles, preparar las cantidades correspondientes a cada unidad familiar y coordinar la entrega», indica.

El sistema permite atender a más usuarios y evita que los niños tengan que permanecer en las colas. El comedor dispone, además, de dos líneas de reparto, una de ellas adaptada a la alimentación halal para todos aquellos que no consumen cerdo.

Emilio Gómez Ojeda y María José Leiva, presidente y vicepresidenta de la Asociación Yo soy Tú / ALEX ZEA

Responder a las necesidades

Cada persona o unidad familiar que recibe la comida debe pasar previamente por la evaluación de los trabajadores sociales de la asociación que comprueban la situación de los solicitantes. Una vez admitidos, todos los servicios son gratuitos. «La intención -señala Leiva- es ofrecer una atención cercana, conocer la realidad de cada familia y responder a sus necesidades más urgentes».

Para sostener esa actividad Yo soy Tú cuenta con siete trabajadores y una amplia red de voluntarios que casi llega a las ochenta personas, imprescindibles tanto en la cocina y el reparto como en la clasificación de ropa y enseres .

La Asociación Yo soy Tú entrega desayunos y comidas / ALEX ZEA

La vicepresidenta de Yo soy Tú remarca que «la alimentación es solo la primera respuesta. El comedor funciona también como puerta de entrada a otras necesidades». Yo Soy Tú mantiene un ropero solidario, a disposición no solo de los usuarios del comedor sino de cualquier persona, vecina de Málaga o recién llegado a nuestro país que lo necesite, presta asistencia farmacéutica, entrega muebles y electrodomésticos y dispone de áreas de orientación sociolaboral con una trabajadora social y una psicóloga y de asesoramiento jurídico para extranjeros.

2.000 raciones de comida se reparten diariamente en el comedor de la Asociación Yo soy Tú / ALEX ZEA

Recuperar la autonomía

El propósito es acompañar a los usuarios para que puedan recuperar su autonomía. Por eso, las personas en edad laboral participan en itinerarios de empleo y acciones formativas. «Se trata de devolver la dignidad a las personas», resume Gómez. El éxito no consiste en aumentar indefinidamente el número de beneficiarios, sino en que algunos encuentren trabajo y dejen de necesitar la ayuda. En todo este tiempo un total de 170 personas han encontrado trabajo», afirma.

La entrega de ropa también es otra de las actividades de Yo soy Tú / ALEX ZEA

La actividad de Yo Soy Tú muestra así la cara menos visible del crecimiento malagueño. «Málaga es una ciudad que brilla mucho, pero que es muy oscura para la pobreza», advierte su fundador. Frente a esa oscuridad, el comedor responde cada día con platos preparados, ropa, orientación y acompañamiento: una red construida para que comer sea el principio, y no el final, de una nueva oportunidad.

Para más información

Dirección: C/ Moreno Nieto, 18. 29011 Málaga

Tfnos: 951 814 171 | 692 88 90 50

E-mail info@comedorsocialyosoytu.com

secretaria@comedorsocialyosoytu.com

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