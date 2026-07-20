Lotería
El sorteo de la ONCE deja casi dos millones de euros en Fuengirola: "Mientras España ganaba el Mundial empezaron las llamadas y ya no pude ver el partido"
Manuel González ha sido el vendedor que ha llevado la suerte a Fuengirola, donde ha vendido el 'Sueldazo'
El sorteo de fin de semana de la ONCE ha dejado este domingo un total de 2.060.000 euros en Andalucía, la mayor parte en Fuengirola (Málaga), donde ha repartido 1.820.000 euros, mientras que otros 240.000 euros han ido a parar a la costa de Huelva.
Manuel González ha sido el vendedor que ha llevado la suerte a Fuengirola, donde ha vendido el 'Sueldazo', una serie agraciada con 300.000 euros al contado y 5.000 euros al mes durante 20 años que suma un premio de 1,5 millones de euros, más otros 16 cupones dotados con 20.000 euros cada uno que equivalen a otros 320.000 euros.
"Mientras España ganaba el Mundial empezaron las llamadas y ya no pude ver el partido", ha señalado el vendedor, que ha expresado su alegría por "una noche redonda", ha informado este lunes la organización en un comunicado.
2.000 euros al mes durante 10 años
Este sorteo también ha dejado otro premio de 2.000 euros al mes durante 10 años, que suma un premio de 240.000 euros, en la playa de La Antilla, en la costa de Huelva.
El resto de premios del sorteo se han ido hasta Canarias, Cataluña y el País Vasco.
El 'Sueldazo del Fin de Semana' de la ONCE ofrece todos los sábados y domingos un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón, además de premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos a otros cuatro cupones.
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