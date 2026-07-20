La tercera ola de calor golpea Málaga: hasta 43 grados y noches por encima de los 25

El calor dará poca tregua esta semana en Málaga. La provincia vuelve a quedar bajo la influencia de las altas temperaturas coincidiendo con la tercera ola de calor que afecta a España. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos en buena parte del territorio malagueño que, por el momento, se mantendrán hasta el miércoles.

En Málaga capital y la Costa del Sol se ha establecido el aviso amarillo ante la previsión de que los termómetros alcancen los 38 grados. El calor será todavía más intenso en algunos puntos del interior de la provincia, donde las máximas podrán superar los 40 grados.

Antequera alcanzará el aviso naranja

La comarca de Antequera permanecerá bajo aviso amarillo entre las 13.00 y las 20.59 horas por temperaturas máximas de 39 grados, aunque localmente podrían alcanzarse los 40.

La peor situación se espera el miércoles, jornada para la que ya se ha activado el aviso naranja por máximas de 40 grados. Este nivel supone un peligro importante, especialmente durante las horas centrales del día y para las personas más vulnerables.

La Axarquía será la comarca menos afectada por los avisos durante la semana. Para el lunes se esperan máximas de 37 grados en la parte occidental, pero durante el resto de los días no se han activado alertas meteorológicas.

Hasta 43 grados en el Valle del Guadalhorce

El Valle del Guadalhorce volverá a registrar algunas de las temperaturas más elevadas de la provincia. En Coín se esperan máximas de 41 grados y mínimas que se situarán entre los 25 y los 27 grados.

En Álora, los termómetros también podrán alcanzar los 41 grados, mientras que en Pizarra se prevén máximas de hasta 43 grados y mínimas de 26. Estas temperaturas nocturnas dificultarán que el ambiente refresque tras la puesta de sol.

El episodio de altas temperaturas estará acompañado de terral, calima y noches muy cálidas, por lo que la sensación de calor se mantendrá durante buena parte de la jornada.

Una masa de aire cálido, seco y con calima

Aemet explica que este episodio, aunque es habitual para esta época del año, está relacionado con un patrón de bloqueo atmosférico formado por una dana estacionaria. Esta situación está favoreciendo la entrada de una masa de aire cálido, seco y cargado de polvo en suspensión.

Málaga se ha situado durante los últimos días entre los puntos más calurosos del país. Además, la Junta de Andalucía ya había advertido de que la comunidad afrontaría alrededor de 20 días de "alerta de calor extraordinaria".

El nivel de peligro será importante o incluso extraordinario durante las horas centrales del día, especialmente para quienes realicen actividades al aire libre y para las personas de edad avanzada o con enfermedades cardiovasculares.

A las elevadas temperaturas se sumará un aumento progresivo del riesgo de incendios forestales, que podría alcanzar valores extremos. Aemet considera probable que las temperaturas continúen en niveles de peligro importante, al menos, hasta el próximo fin de semana.