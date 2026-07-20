Mundial
Vandalizan la estatua del Marqués de Larios durante la celebración del Mundial: le pintan la cara de rojo
La imagen, obra de Mariano Benlliure, ha amanecido con la cara pintada de rojo tras los festejos por la victoria de España
La histórica estatua del Marqués de Larios, que obra de Mariano Benlliure, ha amanecido esta mañana con la cara pintada tras la celebración por la victoria de España ante Argentina en el Mundial, que disputó anoche la final.
La imagen vandalizada corona el monolito ubicado en la confluencia entre la calle Larios y la Alameda Principal, está diseñada en bronce y se asienta sobre un pedestal de mármol. Representa a Manuel Domingo Larios y Larios, promotor de la calle más importante de la ciudad que lleva su apellido.
Conocido como el segundo Marqués de Larios, fue el principal accionista de la sociedad que se creó para la construcción de la calle y que supuso una inversión de un millón de pesetas de la época (6.000 euros). Desde 1899, esta estatua fija su mirada en la calle Larios.
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