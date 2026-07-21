El Ayuntamiento de Málaga publica las listas provisionales de 65 nuevas plazas de empleo público

El Ayuntamiento de Málaga ha dado un paso decisivo en su proceso de ampliación de plantilla: la aprobación de las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos para cubrir un total de 65 plazas de empleo público. Estas convocatorias, que abarcan perfiles muy diversos (desde bomberos hasta arquitectos, pasando por bibliotecarios y psicólogos), forman parte de las Ofertas de Empleo Público (OEP) de 2022, 2023 y 2024.

Un abanico de perfiles profesionales

El Consistorio malagueño necesita reforzar varios de sus servicios, y así lo reflejan las categorías incluidas en esta convocatoria. Entre los puestos con mayor número de plazas destaca el de Técnico Auxiliar de Bibliotecas, con 10 vacantes repartidas entre las tres ofertas de empleo (1 de 2022, 8 de 2023 y 1 de 2024), seguido de cerca por Técnico Medio de Archivos y Bibliotecas, con 7 plazas. El área de seguridad también se ve reforzada, con 6 plazas para Inspector de la Policía Local y una más para Inspector del Servicio de Extinción de Incendios.

En el ámbito técnico, el Ayuntamiento incorporará 5 nuevos Técnicos Superiores Psicólogos, 5 Técnicos Medios Arquitectos Técnicos, 4 Técnicos Superiores Economistas y 4 Técnicos Medios Educadores Sociales, entre otros perfiles especializados como Arquitecto (2 plazas) o Ingeniero Técnico Agrícola (1 plaza).

No faltan tampoco los oficios más tradicionales: mantenimiento general (8 plazas), control de plagas (3), auxiliar de hogar (4), mecánico conductor, carpintero e inspector de vía pública completan un listado que demuestra la heterogeneidad de los servicios municipales que dependen de este proceso selectivo.

El detalle completo de las plazas

Inspector del Servicio de Extinción de Incendios: 1 plaza (OEP 2022)

1 plaza (OEP 2022) Oficial de Oficio Mantenimiento General : 8 plazas (OEP 2022)

: 8 plazas (OEP 2022) Oficial de Oficio Mecánico Conductor: 1 plaza (OEP 2022)

1 plaza (OEP 2022) Oficial de Oficio Carpintero: 1 plaza (OEP 2022)

1 plaza (OEP 2022) Oficial de Oficio Control de Plagas: 3 plazas (OEP 2022)

3 plazas (OEP 2022) Técnico Medio Educador Social: 4 plazas (OEP 2022)

4 plazas (OEP 2022) Técnico Medio Ingeniero - Técnico Agrícola: 1 plaza (OEP 2022)

1 plaza (OEP 2022) Técnico Medio Deportes: 1 plaza (OEP 2022)

1 plaza (OEP 2022) Técnico Superior Arquitecto: 2 plazas (OEP 2022)

2 plazas (OEP 2022) Inspector de la Policía Local: 6 plazas (1 OEP 2022, 4 OEP 2023, 1 OEP 2024)

6 plazas (1 OEP 2022, 4 OEP 2023, 1 OEP 2024) Oficial de Oficio Inspector de Vía Pública: 2 plazas (1 OEP 2022, 1 OEP 2024)

2 plazas (1 OEP 2022, 1 OEP 2024) Oficial de Oficio Auxiliar de Hogar: 4 plazas (2 OEP 2022, 2 OEP 2024)

4 plazas (2 OEP 2022, 2 OEP 2024) Técnico Auxiliar Bibliotecas: 10 plazas (1 OEP 2022, 8 OEP 2023, 1 OEP 2024)

10 plazas (1 OEP 2022, 8 OEP 2023, 1 OEP 2024) Técnico Medio Archivos y Bibliotecas: 7 plazas (1 OEP 2022, 3 OEP 2023, 3 OEP 2024)

7 plazas (1 OEP 2022, 3 OEP 2023, 3 OEP 2024) Técnico Medio Arquitecto Técnico: 5 plazas (1 OEP 2022, 4 OEP 2024)

5 plazas (1 OEP 2022, 4 OEP 2024) Técnico Superior Economista: 4 plazas (2 OEP 2022, 2 OEP 2024)

4 plazas (2 OEP 2022, 2 OEP 2024) Técnico Superior Psicólogo: 5 plazas (4 OEP 2022, 1 OEP 2024)

Qué implica esta fase del proceso

La publicación de las listas provisionales marca un momento clave, ya que a partir de ahora se abre el plazo habitual para presentar alegaciones o subsanar posibles errores antes de que se hagan públicas las listas definitivas. Con este anuncio, el Ayuntamiento de Málaga abre la puerta a decenas de nuevas incorporaciones en áreas tan diversas como la seguridad, la cultura, los servicios sociales o el mantenimiento urbano.